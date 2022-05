¿Cuáles son las enfermedades de tipo silencioso a las que se debe prestar atención?

Las enfermedades silenciosas son mucho más comunes de lo que se piensa. Estas disfrazan sus señales de advertencia y se caracterizan por contraer síntomas sutiles que a menudo pasan desapercibidos e invertidos. De tal manera, es importante identificarlas a tiempo, dado que si pasa mucho tiempo sin que sean tratadas, pueden causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Son muchas las enfermedades silenciosas que atacan el organismo de manera sigilosa, pero existen dos muy frecuentes y que a menudo se descubren en una consulta médica rutinaria: la hipertensión y la diabetes.

Hipertensión: se identifica cuando la presión arterial es elevada. Esta anomalía hace que las arterias se pongan más rígidas y se vayan endureciendo, lo cual hace que el corazón tenga que esforzarse más y bombee mucho más fuerte.

La presión arterial alta se asocia por lo general a altos niveles de estrés, tabaquismo, alta ingesta de sal, ansiedad, consumo excesivo de alcohol y una vida sedentaria. Otro factor que influye es la obesidad, factores genéticos y el uso de píldoras anticonceptivas.

Es normal que la hipertensión no presente síntomas perceptibles; en algunos casos, cuando la presión es muy alto, ocasiona estos síntomas:

Constantes dolores de cabeza.

Falta de aire.

Sangrado nasal.

La obesidad, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y el tabaquismo son los principales factores de riesgo en las enfermedades silenciosas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Diabetes: esta enfermedad es considerada un asesino silencioso para la salud. Algunos de los síntomas comunes que causan esta condición son visión borrosa, cansancio, orina frecuente, sed excesiva, pérdida repentina del apetito o el exceso de peso.

Existen dos tipos de diabetes, una denominada diabetes tipo 1, la cual se identifica cuando el cuerpo no produce insulina, y la diabetes de tipo 2, que es un trastorno metabólico en el que el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede usarla correctamente.

En caso de que esta enfermedad silenciosa no sea tratada a tiempo, podría ocasionar otras complicaciones graves como:

Enfermedades cardiacas.

Problemas en los riñones.

Amputación de miembros.

Accidentes cardiovasculares.

Pérdida de la visión.

Otras enfermedades silenciosas

Hígado graso: esta condición dificulta la descompensación de las grasas, lo cual provoca una acumulación en el tejido hepático. Existe dos tiempos, una denominada hígado graso alcohólico y otra, hígado graso no alcohólico.

Si se sospecha que se tiene un problema de hígado, se debe consultar a un médico para que ordene un análisis de sangre o una ecografía que puedan ayudar a diagnosticar el problema a tiempo.

Osteoporosis: esta enfermedad causa de manera silenciosa el deterioro de los huesos, haciéndolos más delgados y quebradizos. Por lo general, las primeras etapas de la osteoporosis son difíciles de detectar y diagnosticar.

Cáncer de colon: esta enfermedad ocasiona un tumor en el recto o colon y, aunque no da señales de alerta temprana, se puede identificar más estreñimiento, diarrea, sangre en las heces, dolor abdominal, perdida de peso, vómito y fatiga. Este es el tercer tipo de cáncer más común.

Hepatitis: esta condición ocasiona la inflamación del hígado y es una infección viral que se puede detectar cuando hay fatiga, dolores musculares, heces pálidas, fiebre baja, vomito y diarrea. Este virus puede ser causado por el consumo excesivo de alcohol y enfermedades autoinmunes.

Cáncer de piel no melanoma: esta se desarrolla lentamente en las capas superiores de la piel debido a la exposición excesiva a los rayos UV. Los hombres y las personas mayores de 40 años corren un mayor riesgo de contraer esta enfermedad silenciosa.

Recomendaciones si se tiene una enfermedad silenciosa

Clara Inés Arango Campuzano, médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, asegura que cuando se detecta una enfermedad silenciosa como la hipertensión, se debe lidiar con esta para toda la vida. Sin embargo, se puede regular a través del consumo constante y disciplinado de los medicamentos recetados y tener en cuenta las siguientes recomendaciones: