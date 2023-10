¿Cuáles son las frutas que se deben comer antes de hacer ejercicio?

El momento en el que se decide ingerir los alimentos repercutan en los efectos del organismo. No es lo mismo comer una fruta antes o después de llevar a cabo una actividad física. Del mismo modo, es fundamental escoger la fruta al momento de realizar ejercicio.

Frutas para consumir antes del ejercicio

No hay que dudar en comer las fresas antes de realizar deporte, ya que contienen antioxidantes, vitamina C, eliminan los radicales libres y mutaciones perjudiciales de las células. Las manzanas y las peras son ricas en fibra y abundantes en vitamina C, además, son fuente de energía.