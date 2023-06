La fruta que favorece la pérdida de peso y ayuda a aliviar el estreñimiento

Como bien se sabe, para mantener una dieta alimenticia saludable es de vital importancia consumir de manera regular un grupo de alimentos de origen vegetal como las frutas. Estas se diferencian según su forma, tamaño y sabor. Se pueden conseguir con sencillez en cualquier supermercado o tienda de barrio.

La mayor virtud de las frutas es que son ricas en vitaminas y minerales, elementos que representan múltiples beneficios, pues tienen la capacidad de estimular un correcto funcionamiento del organismo. Se pueden consumir en las mañanas, para el desayuno; en el mediodía, para el almuerzo y en la noche, para la cena.

El consumo de estos alimentos de origen vegetal es tan relevante, por ejemplo, que hay una de ellas con propiedades tan poderosas que ayuda a perder peso de forma rápida y a aliviar un trastorno intestinal como el estreñimiento. Antes de conocerla, es de suma importancia enfatizar en los aspectos mencionado.

En cuando a la pérdida de peso, este es un proceso que se plantean millones de personas año tras año. Para ello se requiere de una gran fuerza de un voluntad y de un compromiso claro. Un individuo que quiera adelgazar de forma rápida deberá alimentarse de forma sana y practicar ejercicio regularmente, como mínimo tres veces a la semana.

Adelgazar sigue siendo uno de los deseos para 2023. - Foto: Universal Images Group via Getty

De la dieta alimenticia se deben eliminar las bebidas alcohólicas, las carbonatadas, los productos de paquete y la comida rápida o chatarra en general. A su vez, se deben añadir alimentos naturales como las mismas frutas, las verduras, las legumbres, las carnes magras y los cereales integrales. En lo que corresponde a la actividad física, es necesario que esto sea supervisado por un especialista en el tema para no caer en errores de forma.

Por su parte, el estreñimiento es “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa. Por lo general, se pueden tomar medidas para prevenir o aliviar el estreñimiento”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

“Si el estreñimiento no mejora con el autocuidado o si la persona tiene estreñimiento de larga duración, debe consultar con el médico. Debe consultar con el médico si tiene estreñimiento y sangrado por el recto, sangre en las heces, dolor continuo en el abdomen, u otro signo de un problema médico”, agrega la entidad.

Ahora bien, como se mencionó en párrafos anteriores, hay una fruta en particular que ayuda a bajar de peso y a curar una afección como el estreñimiento. Se trata del aguacate que, aunque es considerado por muchos como verdura, en realidad es una fruta.

El consumo de aguacate le aporta grasas saludables al organismo. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

En esta línea, el aguacate es rico en fibras insolubles, sustancias que tienen la capacidad para reducir de manera considerable el apetito. Además, aporta algunas vitaminas pertenecientes al grupo B, las cuales mejoran el metabolismo. Por lo tanto, esta fruta es ideal para bajar de peso.

Asimismo, “el consumo de aguacate por ser rico en fibras también ayuda a aliviar el estreñimiento, pues esto aumenta el volumen de las heces y favorece el tránsito intestinal. Además, también es importante acompañar los alimentos ricos en fibras con suficiente agua, de manera que las heces se hidraten y sean más suaves, favoreciendo así su salida”, afirma el portal Tua Saúde.

El aguacate se puede consumir en su propio estado, pero es de vital importancia que no se le agregue sal. También puede ser ingrediente de otro tipos de preparaciones.