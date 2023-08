¿Cuáles son las vitaminas y minerales que ayudan a regenerar los huesos?

La vitamina D también es fundamental, debido a que es la encargada de absorber el calcio. Comer alimentos que proporcionen cantidades adecuadas de calcio, vitamina D y proteínas es lo recomendado si se desea gozar de buena salud ósea. Este tipo de dieta permite que al momento de llegar a la edad de adulto mayor, no habrá riesgo de osteoporosis o complicaciones similares.

Así como estas son las variables recomendadas, los expertos también señalan que hay topes. Diariamente, la ingesta de calcio no debe sobrepasar los 2.000 mg y la de vitamina D no puede ser mayor a 4.000 UI.

Los adultos deben escoger leche descremada o baja en grasa (al 2% o 1%) y otros productos lácteos reducidos en grasa. El hecho de extraer parte de la grasa no disminuye la cantidad de calcio en un producto lácteo.

Con respecto a la obtención de vitamina C, las frutas y verduras son las mejores fuentes por excelencia. Concretamente, los expertos recomiendan consumir habitualmente frutas cítricas (naranjas, limones y toronjas), pimientos rojos y verdes; kiwi, brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates.

Las frutas son la mejor fuente de vitamina C. | Foto: Getty Images

El contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado, por lo cual es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor. La ventaja es que la mayoría de fuentes vitamínicas de este tipo se consumen crudas, permitiendo que no haya pérdidas en sus beneficios.