¿Cuáles son los beneficios de consumir avena en el desayuno?

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. En algunos casos, es consideraba como la que mayor relevancia tiene, por el hecho de que proporciona los primeros nutrientes para la rutina; es por eso que es fundamental en la alimentación.

Los alimentos recomendados para el desayuno son variados y cada uno aporta algo diferente. Entre toda la lista está la avena, la cual es bastante completa a nivel nutricional, promoviendo el bienestar y dándole beneficios importantes al organismo.

Este cereal es un alimento con alto contenido de nutrientes, lo cual lo hace una gran apuesta para el desayuno por sus beneficios para la salud, como lo son la regulación intestinal y cuidar el peso, entre otros aspectos positivos.

Heathline señala que la avena contiene proteínas en abundancia, tales como la presencia de hidratos de carbono, grasas insaturadas, ácido linoleico, vitaminas, minerales y oligoelementos. Asimismo, aporta vitaminas B, A y E, hierro, zinc y calcio.

La avena tiene múltiples beneficios para la salud del sistema digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos compuestos cumplen la función de proporcionar energía, evitando que el cuerpo sienta cansancio o que la glucosa baje considerablemente. También es una gran fuente de fibra, especialmente por sus compuestos beta, glucano y antioxidantes.

La avena integral es la única fuente alimenticia de avenantramidas, un grupo único de antioxidantes que protege contra las enfermedades del corazón. Del mismo modo, el cereal contribuye a la reducción de los niveles de azúcar y colesterol.

Otra de las propiedades de la avena es su composición de 25% de proteína. Ningún otro cereal tiene esa cantidad de proteína, por lo que se destaca por encima del resto. Por si fuera poco, está comprobado que la avena tiene ocho aminoácidos esenciales: isoleucina, leucina, lisina, metionina y fenilalanina.

Contrastándolo con el trigo, la avena supera a este cereal, debido a que los betaglucanos presentes absorben el colesterol y ácidos biliares como ningún otro cereal o alimento. Es decir, la avena tiene una influencia en la salud digestiva y, principalmente, en los intestinos.

La avena es mejor que el trigo en ciertos aspectos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La investigación Proteins in oats; their synthesis and changes during germination: a review hecha por Journal of Food Science and Technology enumera los beneficios que tiene la avena al ser consumida en el desayuno. En primer lugar, destaca las vitaminas B1 y B2, las cuales son esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. La recomendación es consumir 100 gramos de este cereal para cubrir el 49 % de las necesidades que demanda el cuerpo.

La avena también posee una buena cantidad de calcio, lo cual impide que el cuerpo experimente la desmineralización de los huesos. A la par, su buena cantidad de fibra soluble permite digerir los alimentos con más facilidad y regular el tránsito intestinal. Por lo tanto, la avena es clave para evitar estreñimiento y enfermedades intestinales.

La avena es una gran opción para el desayuno, debido a que proporciona proteínas y minerales importantes para iniciar el día. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los grandes beneficios de la avena es que ayuda a reducir el colesterol, debido a que impide que este quede depositada en el intestino. Esto es gracias a dos sustancias en concreto: la fibra y el ácido linoleico. Al mismo tiempo, la fibra barre los depósitos de grasa que se acumulan en las paredes de las arterias.

Por otro lado, un beneficio clave de la avena es su capacidad para regular los niveles de azúcar. El cereal es recomendado para diabéticos, debido a que la fibra soluble permite estabilizar los niveles de azúcar, especialmente aquellos absorbidos por el intestino.

De la mano con la fibra, este elemento también aumenta la sensación de saciedad por más tiempo, lo cual permite evitar comer en tiempos fuera de los estimados y así regular la alimentación.