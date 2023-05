¿Cuáles son los efectos en el cuerpo al consumir omega 3?

La alimentación saludable es uno de los factores más importantes para mantener una buena calidad de vida, pues contiene nutrientes como vitaminas, minerales y ácidos grasos como el omega-3, que es un tipo de grasa poliinsaturada.

De acuerdo con el portal web Medline Plus, el organismo requiere de estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes; además de ayudar a mantener el corazón sano y protegido contra un accidente cerebrovascular. También mejorar la salud del corazón en caso de padecer alguna enfermedad del corazón.

“Su cuerpo no produce ácidos grasos omega-3 por sí solo. Usted tiene que obtenerlos de la alimentación. Algunos pescados son las mejores fuentes de omega-3. Usted también puede obtenerlos de algunos alimentos vegetales”, indica el portal en mención.

De esta manera, American Heart Association (Asociación Americana del Corazón o AHA, por sus siglas en inglés) señala que lo ideal es consumir al menos dos raciones semanales de pescado rico en omega-3.

Entre los pescados grasos ricos en este nutriente están el salmón, la caballa, el atún blanco, la trucha y las sardinas. Cabe mencionar que no todos los pescados son recomendados, pues algunos peces pueden estar contaminados con mercurio y otros químicos y esto puede ser riesgoso para la salud tanto de los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Por ello, se aconseja evitar el consumo de:

Pez espada

Tiburón

El omega-3 es una grasa saludable para el organismo. - Foto: Getty Images

Caballa gigante

Lubina

No obstante, el pescado no es la única fuente de omega-3, existen otros productos ricos en este nutriente que son de fácil y exequible consumo. Medline Plus, da a conocer algunos de ellos:

Semillas de linaza molidas y aceite de linaza.

Nueces.

Semillas de chía (salvia).

Aceite de canola y aceite de soja.

Soya y tofu.

Beneficios de consumir omega-3

Este tipo de ácido graso es muy importante consumirlo, ya que tiene múltiples beneficios para la salud, especialmente para el sistema cardiovascular. De hecho, Medline Plus detalla los siguientes beneficios:

Reduce los triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre.

Reduce el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares como las arritmias.

El consumo de omega-3 ayuda a reducir el riesgo de tener algún problema de corazón - Foto: Getty Images/iStockphoto

Disminuye la acumulación de placa, una sustancia que comprende grasa, colesterol y calcio, que endurece y bloquea las arterias.

Ayuda a bajar ligeramente la presión arterial.

Otro de los beneficios de consumir omega-3 es que “distintos estudios han demostrado que estos ácidos grasos son indispensables para el cerebro, tanto para favorecer un buen desarrollo como para la mejora de las funciones cognitivas en toda la población y en todas las edades (niños y adultos sanos, así como en personas mayores)”, afirma el Collegi de Farmaceutics de Barcelona.

De otro lado, estas grasas saludables también pueden ayudar con el cáncer, la depresión, la inflamación y el THDA. Como tal, los expertos en salud aún están descubriendo todos los posibles beneficios de los ácidos grasos omega-3.

Efectos secundarios del consumo excesivo de omega-3

A pesar de sus múltiples beneficios, cuando se consumen en exceso los ácidos omega 3 y se incluyen sus propias cápsulas desmedidamente, esto puede generar algunos efectos secundarios. Según Medline Plus, estos pueden ser:

Eructos.

Acidez.

Dolor de estómago o incomodidad.

Dolor de articulaciones.

Es importante regular el consumo de omega-3 - Foto: Getty Images

Vómitos.

Estreñimiento.

Diarrea.

Náuseas.

Cambio en el sentido del gusto.

Síntomas que pueden indicar un déficit en el organismo

Sea cual sea el caso, Cuerpo Mente señala que hay síntomas que alertan el déficit del ácido graso poliinsaturado, como:

1. Dificultad a la hora de concentrarse: el citado portal consigna que la falta de concentración podría darse por irregularidades en el sueño y la alimentación. En consecuencia, el omega 3 tiene que ver con este signo, pues los ácidos grasos son importantes para el funcionamiento del cerebro.

2. Inquietud y depresión: Salud 180 explica que la falta de omega 3 podría incidir de forma negativa en la estabilidad emocional de las personas. Una investigación publicada en la revista Nature Neuroscience tomó como muestra a ratonas madres que fueron alimentadas con carencia del ácido graso y los resultados arrojaron que aumentaron conductas ligadas a la depresión y la ansiedad.

3. Fatiga: una de las causas principales de la fatiga que varios médicos precisan es por la obesidad. En cuanto a la falta de omega 3, varios estudios dicen que al impactar en los problemas para descansar y tomar un plácido sueño, la fatiga es persistente por falta de nutrientes.

4. Fallas visuales: Cuerpo Mente explica que hay un cierto porcentaje de personas que no vinculan los problemas de la vista con la falta de nutrientes, pero, en realidad, esta es una variable que no se debe descartar, ya que la ingesta insuficiente del ácido graso podría afectarla. Uno de los diagnósticos más comunes es el de ojos secos o inflamados y alteraciones visuales.

5. Debilidad muscular: los músculos son importantes para controlar el movimiento de la estructura del cuerpo y proteger el sistema óseo, según Kinemed. En ese sentido, el omega 3 es necesario en este sistema, de lo contrario los especialistas indican que un sujeto podría tener hipotonía muscular o miastenia.