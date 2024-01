¿Cuáles son los síntomas y tratamiento del pie diabético?

Con base en la información de la Clínica Universidad de Navarra, el pie diabético reduce la sensibilidad de las articulaciones e implica una mala circulación. El hecho de que la sangre no pueda distribuirse con normalidad en los pies, genera que la movilidad se vea perjudicada. En los peores casos, hay personas que se han tenido que someter a la amputación de los pies afectados.

Algunas personas con daño a los nervios tienen adormecimiento, hormigueo o enrojecimiento en la parte del cuerpo afectada, pero otras no tienen ningún síntoma. El daño a los nervios también puede reducir la capacidad de sentir dolor, calor o frío.

Puede que el pie diabético no genere una dolencia como tal, sino una leve incomodidad. No obstante, los expertos no recomiendan darle espera a esta condición, por el hecho de que cuando inicien los dolores, la complicación será mayor y en algunos casos sin marcha atrás.