¿Cuántas cápsulas de omega-3 se pueden tomar al día?

Según un estudio realizado por The New England Journal of Medicine, el cual se encargó de analizar los efectos de sustancias como el omega-3 o la vitamina D ante ciertas enfermedades, como por ejemplo, el cáncer, explicó que el consumo desmedido de omega-3 en algunos casos puede generar efectos inesperados como por ejemplo, cálculos renales, o dificultades intestinales.