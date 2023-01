De esta manera afecta la luz del celular a la piel

Algunas personas olvidan el cuidado de la piel incluso dentro del hogar. La piel no debe cuidarse solamente en espacios externos como la calle, sino que también debe tenerse en cuenta en el hogar, aun dentro de la habitación.

El celular es uno de los dispositivos que más es utilizado por el ser humano. Desde que se levanta, para apagar la alarma, hasta que se duerme para volver a programarla o revisar mensajes. Además del daño que pueden sufrir los ojos por la exposición prolongada a esta pantalla, la piel también puede sufrir afectaciones.

El portal especializado en salud y cuidado personal Mejor con Salud señala que la luz de las pantallas digitales son de tipo artificial y se caracterizan por tener energía alta, lo que significa que puede tener daños significativos, no iguales pero similares a los del sol en la piel.

“Un artículo publicado en The Journal of Investigative Dermatology en 2018 detalla que la luz azul de los dispositivos electrónicos genera la activación de los melanocitos, encargados de aumentar la melanina de la piel. Esta sustancia asciende hacia las capas más superficiales y provoca máculas pigmentadas”, detalla Mejor con Salud.

Aunque utilizar el celular es algo común en la rutina diaria, especialmente en el ámbito laboral, es importante saber que la luz de estas pantallas afecta especialmente la zona de la frente y de los ojos.

“Exponer la piel todos los días a los efectos de la luz azul artificial desorganiza el proceso de melanogénesis y favorece la presencia de manchas, con mayor prevalencia en la región del contorno de ojos y de la frente”, agrega el portal especializado.

Lo recomendable es aplicar bloqueador solar incluso si no se sale del hogar. Sobre esto la dermatóloga Michelle Henry explicó al medio de comunicación The New York Times el uso de protectores solares minerales con óxido de hierro, pues son la referencia en protección de luz azul, que es la de las pantallas digitales.

“Aunque la luz ultravioleta daña directamente el ADN de las células, la luz azul destruye el colágeno mediante el estrés oxidativo. Un químico en la piel llamado flavina absorbe la luz azul. La reacción que tiene lugar durante la absorción produce moléculas inestables de oxígeno (radicales libres) que dañan la piel”, detalla The New York Times.

¿Por qué cuidar la piel del sol y cómo hacerlo?

“Demasiada radiación UV proveniente del sol o de camas solares puede dañar el material genético (ADN) en las células de la piel. Si con el tiempo se acumula suficiente daño en el ADN, esto puede llevar a un crecimiento descontrolado de células, lo que puede provocar cáncer de piel”, apuntan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda realizar chequeos periódicos de la piel para detectar a tiempo el desarrollo de tumores sospechosos o cambios en la piel.

De acuerdo con Medline Plus, las células cancerígenas pueden formarse en la cabeza, el cuello, la cara, las manos y los brazos. Aunque todos pueden padecer cáncer de piel, es más común en personas que tienen las siguientes caracterísicas:s

Están expuestas mucho tiempo al sol o han sufrido quemaduras por el sol.

Tienen cabello, piel y ojos claros.

Tienen un familiar que ha tenido cáncer de piel.

Tienen más de 50 años.

Para proteger la piel de la exposición solar lo primero es utiliza bloqueador diariamente, incluso cuando no se sale del hogar, pues los rayos pueden ingresar por la ventana. Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación señala otras recomendaciones para tener en cuenta: