Dormir en esta posición puede afectar su salud; expertos explican por qué y recomiendan cómo tener un buen sueño

Cuando de dormir se trata, una de las preguntas más comunes, en especial de quienes dan vueltas en la cama durante toda la noche, es ¿cuál es la mejor posición? A continuación, los testimonios de algunos expertos acerca del tema.

Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, ahondó en la manera correcta en que se debe dormir, no solo para garantizar un buen descanso, sino evitar afecciones en la salud.

En su portal web, aseguró que prestar a atención a la manera en que se duerme no es asunto menor, dado que los humanos duermen una tercera parte de su vida. Además, de un buen sueño depende el estado anímico y, por tanto, evitar reacciones como la irritabilidad. Durmiendo también se evitan enfermedades cardiacas.

“Una buena manera de dormir es hacerlo de costado y, si resulta cómodo, quizás con la cabeza ligeramente elevada”, comentó la doctora Lois E. Krahn, médica del sueño en Mayo Clinic.

Dormir con una almohada entre las piernas, una opción de algunos. - Foto: Getty Images

Su opinión fue compartida por el médico cardiólogo Virend Somers, quien no dudó en decir para el portal en mención que, “hay bastante evidencia respecto a que dormir de costado es probablemente lo mejor”.

A los expertos también se les preguntó por su posición acerca de dormir boca arriba, dado que algunos argumentan descansar mejor, y respondieron que no es recomendado porque obstruye las vías respiratorias, hecho que puede desencadenar en ronquidos.

“Al dormir boca arriba, la lengua y la mandíbula caen y obstruyen las vías respiratorias. Muchas personas roncan más cuando duermen boca arriba”, sustentó la doctora Krahn.

Dormir boca arriba es perjudicial para la salud. - Foto: Getty Images

Dormir boca abajo suele ser la elección de algunos, y, no obstante, tampoco es recomendado. Aunque esta posición le sienta bien a las vías respiratorias, no ocurre lo mismo con el cuello y la espalda, debido a que se tensionan. Adoptar esta posición puede conllevar a que no se descanse durante el sueño.

Acerca de dormir, MedlinePlus es un servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también ha publicado textos en internet. Según el portal informativo, algunos estudios evidencian “que no dormir lo suficiente o dormir mal aumenta el riesgo de presión arterial alta, enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad del riñón, obesidad y diabetes tipo 2″.

Cuánto envejece el cerebro si no duerme

El insomnio es una afección en salud que suele ser minimizada. Así lo demostró un estudio realizado por la Universidad de California y publicado por Journal of Neuroscience.

Para el estudio se tuvieron en cuenta las resonancias magnéticas de 134 participantes, divididos en cuatro grupos, luego de unas noches en la que vieron afectada sus horas de sueño:

Grupo 1: privación total de sueño (sin dormir durante una noche).

Grupo 2: privación parcial de sueño (tres horas en la cama durante una noche).

Grupo 3: privación crónica de sueño (cinco horas en la cama cada noche durante cinco noches).

Grupo 4: sin privación de sueño cada noche.

Lo que reveló la investigación es que quienes dejaron de dormir durante una noche completa, es decir, los integrantes del Grupo 1, tuvieron un envejecimiento de entre uno y dos años en su cerebro, como lo arrojó un algoritmo de aprendizaje automático, llamado brainageR, luego de analizar las resonancias magnéticas.

Los expertos han advertido que entre las causas para la aparición de ojeras se encuentran cansancio, insomnio e incluso una enfermedad. - Foto: Getty Images

“Es una medida muy interesante para observar cómo cambia a causa de la pérdida de sueño”, afirmó la investigadora Judith Carroll, docente de ciencias bioconductuales y psiquiatría en la Universidad de California.

La buena noticia es que el aspecto de los cerebros envejecidos volvió a cambiar luego de una noche de completo descanso, como lo dejó en evidencia brainageR, entrenado con datos de más de 3.000 pacientes.