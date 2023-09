Efemérides más importantes del 19 de septiembre: ¿Qué pasó este día en la historia?

1810 - Inicio de la guerra de independencia de México

1985 - El terremoto de la Ciudad de México

En el ámbito de la geología y la ingeniería sísmica, el 19 de septiembre de 1985 es una fecha que no se puede olvidar. Si bien no citamos a expertos en particular, este día presenció un devastador terremoto en la Ciudad de México con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. El temblor cobró miles de vidas y causó daños masivos en la infraestructura de la ciudad. Expertos como Jaime Urrutia-Fucugauchi han estudiado las causas y consecuencias de este terremoto, que sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la preparación para desastres naturales y la ingeniería sísmica en una región propensa a sismos.

2001 - Ataques del 11 de septiembre y su impacto global

2017 - El sismo en México y la solidaridad ciudadana

1934 - Nacimiento de Sophia Loren: icono del cine

En el mundo del cine, el 19 de septiembre de 1934 marcó el nacimiento de la legendaria actriz italiana Sophia Loren. Aunque no citamos a críticos de cine en particular, Loren se ha destacado como una de las figuras más influyentes de la cinematografía internacional. Ganadora de numerosos premios, incluido un Óscar, su talento y belleza han dejado una marca indeleble en la historia del cine.