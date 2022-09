Ejercicio: esta es la hora más recomendada para hacer actividad física

Hacer media hora de ejercicio al día es primordial para el cuidado de la salud, siendo esta práctica fundamental para mantener el peso en los límites sugeridos, regular la cantidad de azúcar y sustancias grasas en la sangre, pero también para favorecer el bienestar emocional.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades indican que lo ideal es realizar 150 minutos de actividad física a la semana, de mayor o menor intensidad dependiendo de la capacidad de aguante de cada persona y su estado de salud.

Dicho eso, uno de los motivos por los que muchos aseguran que no hacen deporte o ejercicio es porque no tienen tiempo, y es que no siempre es fácil visualizar un punto en el día en que se disponga de una hora para poner poner en movimiento el cuerpo.

Es precisamente de ahí de donde deriva también la discusión sobre si es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche. Un debate que se ha mantenido vigente por mucho tiempo, y podría decirse que la balanza se inclina a favor de cualquiera de los dos puntos.

Sin embargo, cabe decir que esto dependerá, principalmente, del tiempo, la energía y las preferencias de cada persona.

Hay quienes no tienen problema en saltar de la cama en horas de la mañana, y ponerse la ropa y los tenis para salir directo al gimnasio o al lugar donde realizan sus entrenamientos. Sin embargo, para otros puede que no sea tan sencillo hacerlo, ya sea porque no se siente con la energía suficiente para llevar a cabo esos ejercicios con los que busca mantenerse en forma o, simplemente, porque no cuenta con el tiempo suficiente.

Cada horario tiene sus ventajas. Por un lado, el horario de la mañana permite tener un mejor control del peso, pues siempre se ha recomendado hacer ejercicio físico alejado de las horas de las comidas principales (desayuno, almuerzo y comida).

Asimismo, hacer ejercicio por la mañana permite que las personas puedan establecer una rutina y sean algo más consistentes, ya que en horas de la tarde/noche pueden surgir otro tipo de compromisos que lo lleven aplazar su entrenamiento, si es algo que no puede dejar para otro día. Además, cabe resaltar que si se lleva a cabo la actividad física en las primeras horas del día, esto puede permitirle arrancar la jornada con mayor energía y con el metabolismo más activo.

Ahora bien, la noche también tiene sus beneficios. Por ejemplo, cuando cae la noche, la temperatura corporal y los niveles de hormonas ya han alcanzado un nivel máximo, por lo que físicamente el organismo se encuentra en el mejor momento para hacer ejercicio o practicar el deporte que más le gusta.

Sin embargo, esto no es lo único. El cuerpo, al estar en su mejor punto, estará en mejores condiciones para exigirlo aún más y de esta manera lograr mejores resultados en cuanto tiene que ver a la resistencia y al incremento de la masa muscular. Además, al hacer ejercicio en horas de la noche se disminuye el riesgo de sufrir alguna lesión.

Hacer ejercicio en la mañana o en la noche depende de cada persona. En realidad, lo más importante es no dejar de realizar actividad física, pues este es uno de los aspectos que le permitirá llevar un estilo de vida mucho más saludable.

Es preciso decir que la actividad física debe estar acompañada de otros hábitos buenos dentro del estilo de vida, tales como llevar una alimentación balanceada, evitar el consumo excesivo de alcohol y reducir el tabaquismo, por el efecto nocivo del cigarrillo para la salud.

