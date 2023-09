El aceite usado en la cocina que altera el metabolismo y podría aumentar el peso en las personas

Sin embargo, en el caso de la pérdida de peso y el metabolismo, el sitio web resalta que al estar compuesto de triglicéridos de cadena media es absorbido por el intestino, por lo cual se convierte en energía y estimula el gasto energético, lo que provocaría posiblemente una pérdida de peso. Pero no se puede tomar tan a la ligera, ya que el portal también recomienda moderar su consumo porque su alto contenido calórico provocaría un aumento de peso.

No obstante, un estudio titulado ‘La suplementación con CO induce lipogénesis en tejido adiposo, leptina y resistencia a la insulina en ratones suizos sanos’ publicado por Journal of Functional Foods precisa que los atributos que se le han adjudicado al aceite de coco son exagerados porque tendría una respuesta inflamatoria y su acción sobre el gasto energético sería menor de lo que se cree.