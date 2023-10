El alimento probiótico que ayuda a regenerar la flora intestinal y a mejorar la tolerancia a la lactosa

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indican que estos microorganismos se encuentran naturalmente presentes en algunos alimentos fermentados y también están disponibles como suplementos dietéticos. Sin embargo, no todos los alimentos y suplementos dietéticos etiquetados como “probióticos” han demostrado ser beneficiosos para la salud, por lo que en muchas ocasiones es mejor recurrir a los productos naturales.

Lo que sucede es que cuando una persona come o bebe suficientes probióticos, estos le ayudan a proteger el aparato digestivo de microorganismos nocivos, a mejorar la digestión y la función intestinal, y además brindan otros beneficios para la salud.

Intolerancia a la lactosa

Este producto también es saludable para personas adultas que enfrentan problemas con la tolerancia a la lactosa. Dado que existen diferentes grados de intolerancia, el consumo de este alimento resulta beneficioso. Cuando las personas no tienen inconvenientes complejos en este sentido toleran fácilmente el kéfir, gracias a sus procesos de fermentación, que hacen que la cantidad de lactosa sea inferior y las bacterias la absorban bien. Cuando los casos de intolerancia son graves no es un alimento recomendado.

Un estudio titulado “Kefir improves lactose digestion and tolerance in adults with lactose maldigestion” y publicado en PubMed, portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, concluyó que los yogures y kéfirs reducen de manera similar la gravedad que se genera por la flatulencia, el dolor abdominal y los síntomas de diarrea.