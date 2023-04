El blanqueador casero que sirve para eliminar el sarro en los dientes

Una sonrisa ‘perfecta’ puede ser el ideal para algunas personas; sin embargo, la búsqueda de que los dientes sean 100 % blancos no se consigue sin someterlos a alguna técnica especial. No obstante, pese a que el color podría acercarse al objetivo, llevaría a una consecuencia y es que no lucirán naturales e, incluso, centrarían la atención, pero no como una apariencia ‘envidiable’.

De hecho, algunos diseños de sonrisa reciben cuestionamientos porque ciertos resultados se estandarizan y toman un aspecto casi ‘impecable’, lejos de una forma normal (bien sea por el color, tamaño o rectitud). Es por ello que la sugerencia de odontólogos está centrada en la limpieza al menos tres veces al día, disminuir el consumo de algunos alimentos y no olvidar el hilo dental.

La higiene bucal es prioritaria para evitar la aparición de placa bacteriana. - Foto: Getty Images

Cuando una persona relega la higiene bucal los efectos son notorios tanto en la salud de los dientes como en la percepción de los demás hacia estos. La caries, tonalidad amarilla, placas y posterior llegada del sarro (conocido también como cálculo y que aparece cuando no se controla la placa).

Blanqueador para eliminar el sarro

Una vez claro que no se debe prescindir de la limpieza cotidiana y consciente, hay algunos consejos para erradicar el sarro con ingredientes naturales. Antes de ello es importante tener en cuenta que se esté realizando un cepillado óptimo, procurando no dejar de lado ningún rincón y llevando las cerdas con suavidad tanto en las superficies externas como internas.

El portal Todo Para Ellas destaca la zanahoria como uno de los ingredientes para preparar un blanqueador casero sin mayor costo, pues se trata de elementos que (en su mayoría) se encuentran en el hogar. A esta hortaliza se añade media cucharadita de cúrcuma, la misma cantidad para el bicarbonato de sodio, una cucharada del zumo de limón y una cucharadita de la pasta con la que usualmente se cepilla.

La zanahoria puede ayudar al blanqueamiento dental. - Foto: Getty Images

Esa plataforma explica que se debe rallar la zanahoria, luego de haber retirado la cáscara y llevarla a la licuadora hasta conseguir el jugo. El siguiente paso es agregar el zumo de limón, el bicarbonato y la cúrcuma; finalmente, hay que añadir la pasta y mezclar hasta lograr una masa uniforme.

La forma en que se sugiere aplicar es directamente con la yema de los dedos o con un cepillo. El tiempo de acción, según Todo Para Ellas es de aproximadamente dos minutos antes de retirar con agua.

¿Cómo evitar la placa y sarro?

Para resolver este interrogante nuevamente se prioriza el correcto lavado de los dientes y no solamente una vez al día, pues entre menor sea la higiene mayor será la exposición a bacterias. Como se mencionó anteriormente, el hilo dental también debe acompañar cada rutina.

MedlinePlus pone en relieve otros aspectos como acudir al odontólogo al menos dos veces al año para que el profesional haga una limpieza general y evalúe su estado, realizar gárgaras con enjuagues y utilizar tabletas para reconocer las zonas a prestar atención. Otra sugerencia es mediante una alimentación equilibrada, bajando los niveles de azúcares y aquellos con alto grado de carbohidratos.

El cigarrillo detona los dientes amarillos. - Foto: Getty Images /Peter Dazeley

Healthline hace hincapié en opciones adicionales ligadas al blanqueamiento como un cepillado algunas veces a la semana con bicarbonato de sodio. Según ese sitio de información sanitaria, ese compuesto tiene la capacidad de contrarrestar la aparición de bacterias.

Ingerir vegetales y frutas (como las fresas y piñas), además de prescindir de aquella comida que mancha los dientes también ayuda con ese propósito. En la ‘lista negra’ se incluye el café y el vino tinto; sin embargo, Healthline aclara que esto no significa dejarlos de lado totalmente.