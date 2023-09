El consumo excesivo de aceitunas tiene este efecto sobre el corazón

De acuerdo con The Huffington Post, las aceitunas no tienen un alto aporte calórico, por lo cual su consumo moderado no permite el aumento de peso, pero sí la estimulación para la producción de glóbulos blancos, regulando también la presión arterial. Pero aunque muchos son sus beneficios, ciertamente un consumo no moderado puede ser perjudicial para la salud.