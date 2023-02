¿El dinero da mayor felicidad? Esta fórmula matemática revela si es cierto o no

Hay una frase instalada en el imaginario popular que dice “el dinero no trae la felicidad”, sin embargo, muchos argumentan que una vez se tiene el poder adquisitivo para suplir todas las necesidades básicas se está mucho más cerca de ser una persona feliz, que cuando el dinero es un problema y no hay forma de tener una vida tranquila.

Y parece obvio entender que el dinero tiene un gran poder en los seres humanos, por lo que ayuda a influir en decisiones, acciones y hasta en el estado de ánimo de las personas. Sobre todo, cuando el mundo se encuentra en crisis.

El profesor de económica y ciencias del comportamiento de la Universidad de Oxford definió al dinero como un facilitador para que todos los seres humanos puedan vivir una vida mucho más decente. Sin embargo, los investigadores tienen un punto negativo que trae “la plata” en relación con la felicidad de las personas.

Un aumento de salario suele generar felicidad en todas las personas del mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según las investigaciones, la felicidad con relación al dinero es cada vez menor, cuando más se consigue tenerlo. Suena un poco complicado, pero en palabras más fáciles los estudios afirman que cuánto más dinero se tiene más cuesta obtener esa sensación de felicidad.

Un ejemplo de esto sencillo sería así: si alguien tiene un salario de cinco millones de pesos y comienza a ganar el doble, evidentemente sentirá una gran felicidad que no podrá ocultar. Hasta acá no hay ninguna novedad y todos entendemos la sensación que esos 10 millones podrían traerle a ese ser humano.

Sin embargo, si esa misma persona volviera a recibir un aumento por el mismo dinero en el futuro, esa misma felicidad no existiría. Y aunque podría alegrarse, sería mucho menos que cuando pasó de 5 a 10 millones. Al parecer, acostumbrarse al dinero hace que este deje de sorprender y cada vez produzca menos felicidad en las personas, según los investigadores.

Según el estadio, cuánto más dinero, más cuesta alcanzar la felicidad. Getty Images. - Foto: Getty Images

En este caso, pasar a ganarse 15 millones ya no generaría tanta felicidad, porque este hombre imaginario necesitaría recibir 10 millones de aumento y comenzar a ganar 20, para buscar una sensación similar a la que tuvo la primera vez. Por lo que, con mayor capacidad de dinero, la felicidad se vuelve un tema mucho más complejo.

Hábitos para alcanzar la felicidad en la edad madura, según Harvard

El experto, autor del libro From Strength to Strength: Finding Success, Happiness, and Deep Purpose in the Second Half of Life, explicó que en 1938 un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard comenzó el Estudio de Desarrollo de Adultos, para el cual se eligió a un grupo de estudiantes para realizarles un seguimiento desde su juventud hasta la edad adulta y cada uno o dos años se les preguntaría sobre sus estilos de vida, hábitos, relaciones, trabajo y felicidad.

Los resultados de la investigación permitieron determinar que la felicidad en la vejez se trabaja desde que se es joven y dentro de las conclusiones se observó que los que estaban más felices eran los que disfrutan de buena salud física y mental; mientras otro grupo de caracterizó por estar insatisfechos con la vida y por debajo del promedio saludable. En estos comportamientos y niveles de felicidad juegan un papel clave los hábitos que se tengan a lo largo de la vida y que según lo lado a conocer por Brooks, son los siguientes:

Llegar a ser un adulto mayor feliz es un objetivo importante para muchas personas. - Foto: Getty Images

No fumar. Este hábito genera afecciones físicas, sociales y emocionales y por ello evitarlo es una de las mejores formas de ganar años de felicidad.

No al exceso de alcohol: El abuso de bebidas alcohólicas es uno de los factores más poderosos para fomentar distintas enfermedades y estar triste , por lo que es mejor mantenerlo alejado o beber con moderación, precisa un artículo del diario El Confindencial , de España.

Peso saludable: Llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas y las verduras es clave para tener una buena salud, que al final está directamente relacionada con que las personas sean felices.

Priorizar el movimiento: Lo ideal es hacerlo todos los días y una de las mejores formas de lograrlo es caminando cada día.