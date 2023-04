Una de las afecciones más comunes en los adultos mayores es la hipertensión arterial, que es una patología en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causar otras afecciones como la enfermedad cardíaca, según indica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Frente a este tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que, según los cálculos, el 46 % de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección y entre los factores de riesgo modificables figuran las dietas malsanas (consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e ingesta insuficiente de frutas y verduras), la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol y el sobrepeso o la obesidad. Sin embargo, existen factores de riesgo no modificables, como los antecedentes familiares de hipertensión, la edad superior a los 65 años y la concurrencia de otras enfermedades, como diabetes o nefropatías.

En cuanto a la sintomatología que provoca la hipertensión, según la entidad sin ánimo de lucro, la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas, incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente elevados. No obstante, en algunos casos pueden presentarse dolor de cabeza, dificultad para respirar o sangrado nasal, pero estos signos y síntomas no son específicos.

Para tratarla, es importante acudir al médico para determinar la causa y el tratamiento dependiendo de la condición física del paciente. Adicional a ello, se requieren de algunos cambios en los hábitos de vida. Por ejemplos, los especialistas en salud aconsejan a las personas hipertensas seguir una dieta saludable para el corazón con menos sal (a menos de 5 g diarios) y la sal debería ser yoda, hacer actividad física con regularidad, Mantener un peso saludable o bajar de peso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que, según los cálculos, el 46 % de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección y entre los factores de riesgo modificables figuran las dietas malsanas. - Foto: Getty Images

Respecto a la alimentación, la revista Mejor con Salud señala que es importante consumir bebida a base de frutas naturales. De hecho, destaca las propiedades del jugo de durazno, el cual tiene diversas variaciones de color en su pulpa, como el blanco, amarillo o incluso tonos más anaranjados. Por lo general, los duraznos se caracterizan por su sabor dulce, con algunas notas de acidez en los ejemplares amarillos y muchas personas suelen consumirlos de forma natural o en otras preparaciones como jugos. Adicional a ello, un artículo de Food Reviews International, señala que es rico en fitoquímicos como compuestos fenólicos, carotenoides, vitaminas y ácidos orgánicos, y por ello aporta múltiples beneficios para la salud.

“Se ha sugerido que otro beneficio del jugo de durazno es que puede mediar en la protección del corazón debido a que contiene potasio. De manera particular, los melocotones son una buena fuente de este mineral que ayuda a la reducción la presión arterial y relajar la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos”, señala Mejor con Salud.

El durazno trae grands propiedades para el sistema digestivo e inmunitario. - Foto: Getty Images

Otros beneficios del durazno

Ayuda a mejorar la vista: específicamente el color del durazno indica que esta fruta es fuente de carotenos, responsables de su pigmentación amarilla, naranja y roja. Existen más de 600, entre los cuales algunos tienen funciones protectoras de la salud ocular, entre ellas: la luteína y la zeaxantina que forman parte de la mácula lútea y el cristalino. “Los especialistas han podido establecer que una adecuada cantidad de ellas protege frente al daño causado por la luz y ayuda a prevenir enfermedades oftálmicas”. específicamente el color del durazno indica que esta fruta es fuente de carotenos, responsables de su pigmentación amarilla, naranja y roja. Existen más de 600, entre los cuales algunos tienen funciones protectoras de la salud ocular, entre ellas: la luteína y la zeaxantina que forman parte de la mácula lútea y el cristalino.

Mejora el sistema inmune: una de las vitaminas más destacada de esta fruta es la vitamina C. Por consiguiente, de su presencia derivan los beneficios del jugo de durazno en relación con las defensas del organismo. “Como apuntan las autoras Carr y Maggini en una publicación de Nutrients, esta ejerce diferentes roles en las células del sistema inmune, que resultan positivas para los humanos. Asimismo, destacan que un déficit de ácido ascórbico implica una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones”, asegura Mejor con Salud.