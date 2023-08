El mágico té para mejorar la digestión, eliminar gases y evitar el reflujo

No obstante, es importante señalar que Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir, curar una enfermedad, para aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso, pero las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos.