El poderoso alimento que combate la osteoporosis, regula el colesterol y la tensión

La prevención es la mejor arma para combatir diversas enfermedades, ante la llegada del envejecimiento se suelen diagnosticar diversos padecimientos.

La mayoría surgen porque los órganos y algunas partes del cuerpo no cuentan con la misma vitalidad, otras se puedan dar cuando un paciente a lo largo de su vida no ha tenido buenos hábitos; es decir se alimenta de manera precaria, no duerme el número de horas adecuadas durante la noche, abusa de las bebidas alcohólicas, lleva una vida sedentaria y no maneja de manera adecuada el estrés al que se ha visto expuesto a lo largo de la vida.

Hoy en día se usan diversos productos y alimentos de origen natural para prevenir y tratar diferentes afecciones, tales como la osteoporosis, el colesterol y la tensión elevada. Cabe mencionar que la ingesta de determinados alimentos no sustituye los medicamentos ni las recomendaciones de los profesionales de la salud para tratar dichos padecimientos.

Osteoporosis

La Sociedad Española de Reumatología (SER) menciona que la osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea; se estima que afecta a 2,5 millones de personas mayores de 50 años, a nivel mundial.

se necesita un aporte aproximado de un gramo de calcio al día para que un adulto tenga una buena salud ósea”. La entidad antes mencionada aclara la cantidad que se necesita de calcio para prevenir este padecimiento. “La principal fuente de calcio en la dieta son los productos lácteos. Aunque ello es bien conocido, la población a menudo se pregunta si los productos lácteos descremados tienen menos cantidad de calcio o si todos los quesos tienen un mismo contenido. Es importante saber que los lácteos descremados aportan la misma cantidad de calcio y que los quesos con mayor contenido de calcio son los curados . En líneas generales,”.

Muchos de los nutrientes beneficiosos para prevenir el desarrollo de la osteoporosis se pueden encontrar en los alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Colesterol

Esta sustancia se encuentra presente en todas las células del cuerpo, por ende es necesaria en cantidades moderadas. El organismo la usa no solo para la producción de las células, sino también para crear hormonas y vitamina D.

El colesterol se empieza a adherir a las paredes de las arterias, cuando un paciente abusa de la ingesta de determinados alimentos, productos ultraprocesados y cargados de grasas. Esto puede detonar en un infarto o accidente cerebrovascular, ya que al estar taponadas las arterias no puede circular la sangre de manera óptima , por lo que no llega la suficiente cantidad de oxígeno y de líquido rojo al cerebro y al corazón.

La obesidad y el sobrepeso son detonantes de diversos problemas de salud. Para reducir el colesterol es necesario comenzar a cambiar hábitos de vida. - Foto: Getty Images

Tensión arterial

La presión arterial aumenta cuando este órgano transporta la sangre por medio de sus latidos; en un proceso llamado presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión arterial baja y se conoce como presión diastólica, según explica el portal de medicina y salud de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Esta afección por lo general no presenta síntomas, por lo que es pertinente que el paciente se haga cheques frecuentes con el fin de diagnosticar la enfermedad a tiempo.

Las personas que sufren de tensión arterial alta deben consumir productos bajos en sal. - Foto: Getty Images

Ciruelas pasas

Voz Pópuli, en su sección de salud y cuidado personal, menciona que las ciruelas pasas son un alimento ideal para prevenir y tratara estas afecciones. Esta se puede involucrar de manera diaria en la dieta de dichos pacientes, siempre y cuando se tenga la aprobación del profesional de la salud que está manejando dicha afección.

“Las ciruelas pasas tienen un alto contenido en fibras solubles, como la pectina, e insolubles, como la celulosa. Además, son ricas en vitaminas A, C, K y aquellas del grupo B, y en minerales como hierro, calcio, fósforo, potasio y magnesio. Unas propiedades que hacen que sean incluidas en la categoría de superalimentos”.