El potente cereal que elimina la fatiga, previene la anemia y combate el colesterol

La alimentación es crucial para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. Lo ideal es que esta sea diseñada por un nutricionista, ya que todos los planes de alimentación no deben ser los mismos para todos los pacientes, puesto que todos no pesan lo mismo, no tienen la misma edad e incluso no siempre comparten las mismas patologías; lo cual el procesional tendrá en cuenta para fortalecer dicha área por medio de la alimentación.