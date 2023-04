El sencillo truco con pepino para evitar las cucarachas en su hogar

Para nadie es un secreto que las plagas de insectos son un problema para el hogar, a tal punto que vuelve la casa un lugar invivible que requiere ayuda externa. Las cucarachas son una especie de plagas, pero que puede ser deshecha con facilidad.

Las cucarachas americanas son una especie frecuente en los hogares de Latinoamérica. No solo en Colombia, sino en todos los países de la región, esta plaga se encarga de ser un dolor de cabeza para las personas. Si bien no hay un registro oficial de su migración, lo más probable es que estos insectos hayan provenido de África siglos atrás.

Estos seres no requieren muchas condiciones específicas para vivir. Si encuentran un lugar con suciedad, mugre y humedad, no durarán en asentarse y reproducirse allí. Además de eso, su estructura permite que sean calificadas como ‘inmortales’, debido a que son resistentes ante varias contingencias del ambiente. Con respecto a su reproducción, es una plaga que lo logra con facilidad.

La aparición de cucarachas pueden ser producto de la suciedad de los espacios y la humedad. Getty Images. - Foto: Getty Images

A partir de ello, el principal problema de las cucarachas es su propagación. Tan solo se necesita un espécimen para infectar todo el hogar, para ubicarse silenciosamente en las estanterías que almacenan alimentos. Cuando las condiciones se dan para que formen una colonia, la presencia de problemas de salud aparecerán. Estos animales traen consigo enfermedades y bacterias que pueden provocar salmonelosis o hepatitis infecciosa en los humanos.

Diferente a los alimentos, otras de las zonas donde esta plaga se ubica son los espacios húmedos, oscuros, cálidos y aislados. Por ejemplo, detrás de los electrodomésticos aprovechan el entorno para formar la colonia. También se tienden a encontrar en las tuberías, grietas o debajo de los muebles.

La hepatitis afecta al hígado. Esta enfermedad es fácil de transmitir, debido a que la transportar las cucarachas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las cucarachas hacen parte de la familia blatodeo, por lo cual cuentan con una gran capacidad de adaptación y un organismo hábil para encontrar diferentes métodos de supervivencia en cualquier espacio. Además de la connotación de salud mencionada anteriormente, la plaga también es capaz de infectar la comida y propagar bacterias nocivas, las cuales afectan principalmente a los menores de edad, ocasionándole síntomas de alergia o asma.

Si no se controla a tiempo, la colonia puede alcanzar una gran magnitud que hace imposible su control. Una sola cucaracha puede poner 40 huevos, entonces un grupo supera cualquier registro pensado. En ese orden de ideas, la principal recomendación es conservar adecuado el hogar, para que las cucarachas no tengan necesidad de acentuarse allí.

Regar el suelo o los muebles con jugo de pepino espantará a las colinas de cucarachas. - Foto: Getty Images

Sin embargo, y dado el caso que arribe, Mejor con Salud explica un método casero para hacerse cargo de la plaga. El truco es contar con un pepino, el cual cumple la misma función que los productos químicos. La diferencia entre ambos es que la hortaliza es más económica que la otra opción.

Se necesita cortar un pepino en rodajas e introducirlos en la licuadora. Acto seguido, se agrega un vaso de agua y todos los ingredientes se mezclan hasta conseguir el jugo de la hortaliza.

El líquido hay que verterlo en la zona donde están ubicadas las cucarachas. En cuestión de poco tiempo, la plaga se irá del lugar naturalmente y no querrán volver. El jugo de la hortaliza cumplirá la función de repelente, debido a que tiene un olor que no toleran los insectos. Por otro lado, esta mezcla no pondrá en riesgo el estado de los muebles o electrodomésticos, lo cual hace que se pueda poner a prueba cuando las cucarachas están ubicadas allí.