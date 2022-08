El sentimiento que puede causar la pérdida súbita de visión

La visión es uno de los sentidos más utilizados por el ser humano y cuando esta falla, el estilo de vida cambia. No obstante, para evitar que la vista falle hay que tener en cuenta los factores que afectan los ojos y por ello, Innova Ocular, la red nacional de clínicas de Microcirugía Ocular, señaló que el estrés es un sentimiento que causa la pérdida de visión pudiendo causar “oscurecimiento de la zona central de la visión o visión borrosa, percepción de imágenes distorsionadas o deformadas, o visualización de pequeños puntos negros que aparecen y desaparecen”.

Además, explicó que las personas entre los 20 y 50 años son las más afectadas y si no se controla el estrés y este se vuelve “permanente o intenso, se puede llegar a sufrir una pérdida súbita de la visión”.

Por ello, para evitar el estrés, el portal Healthline enumeró varios métodos como, por ejemplo:

1. Realizar ejercicio: la actividad física puede ayudar a aumentar la producción de los neurotransmisores del cerebro que hacen sentir bien, denominados endorfinas.

2. Reducir el consumo de cafeína: esta sustancia incrementa la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial y aumenta las hormonas del estrés.

3. Meditar: la meditación puede transmitir una sensación de calma, paz y equilibrio que puede beneficiar tanto el bienestar emocional como la salud general.

4. Dormir lo suficiente: el sueño es el momento en que el cerebro y el cuerpo se recargan.

5. Buscar asesoramiento: los asesores profesionales o terapeutas pueden ayudar a identificar las fuentes de estrés y ansiedad y, por ende, se aprenden nuevos medios para afrontar situaciones difíciles.

Por su parte, así como hay métodos para evitar el estrés, existen tips que pueden prevenir problemas oculares y de visión como:

1. Usar lentes de sol para proteger los ojos. La exposición al sol puede dañar los ojos y aumentar el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Por ende hay que proteger los ojos con gafas de sol que bloqueen el 99 al 100 % de la radiación UVA y UVB.

2. No fumar. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), si una persona fuma tiene el doble de probabilidad de tener degeneración macular asociada a la edad en comparación con una persona que no fuma. Además, los fumadores tienen de dos a tres veces más probabilidades de tener cataratas que una persona que no fuma.

3. Mantener un peso saludable. Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. La diabetes puede ser una causa de contraer retinopatía diabética o glaucoma.

Para saber si una persona está en un peso saludable, existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg)/ estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo: Una persona pesa 64 Kg y mide 1,5 metros: 64/1,5 x 1,5 = 28,44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica, por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.