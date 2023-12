El significado poco conocido de dar un apretón de manos fuerte

Como fisioterapeutas, tratamos con todo tipo de personas. Y entre ellas hay bastante gente mayor, incluso con más de 90 años. En concreto, recuerdo a un paciente de esa edad que cada vez que me saludaba me sorprendía por la contundencia de su apretón de manos. Lo que no sabía entonces es que ese simple gesto me estaba hablando muy bien de él.