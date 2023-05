El superalimento que ayuda a ‘barrer’ la grasa abdominal y perder peso

Una de las principales razones por las que se agrupa grasa en el abdomen es el sedentarismo- Esto debido a que cuando una persona no se mueve el cuerpo no se activa, lo que hace que el metabolismo no queme calorías.

Otras razones son el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, mala alimentación, algunos medicamentos o ingerir comidas en horarios que sobrepasan la media noche, según los especialistas.

El ejercicio y la buena alimentación son claves en el objetivo de reducir la grasa del abdomen. En ese sentido, existen alimentos que aportan propiedades y nutrientes que ayudan a eliminarla; uno de ellos es el jengibre, que se puede tomar como un complemento, siempre y cuando este sea autorizado por el especialista en salud para incluirlo en la dieta.

El jengibre es una raíz que tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas científicamente comprobadas. Por esta razón, es un alimento que muchas personas lo consumen con regularidad.

Expertos señalan que el jengibre también ayuda a mejorar el metabolismo y los procesos digestivos que genera una correcta eliminación de las grasas.

Un estudio publicado en The Annals of the New York Academy of Sciences, que evaluó las funciones del jengibre en el síndrome metabólico, encontró luego de las investigaciones, que “el gingerol sería el responsable de causar ciertos efectos”, así lo detalla el portal especializado Mejor con salud.

Los expertos señalan que el gingerol es el responsable del sabor picante de esta especia y, a su vez, tiene efectos antioxidantes y, en cierta forma, analgésicos. Además, el jengibre también funciona como diurético, el cual ayuda a desinflamar el abdomen y eliminar los líquidos retenidos. “Esto sería lo que podría dar la sensación de que tiene un ‘efecto adelgazante’”.

En el portal Tua Saúde indican que el exceso de peso crea un estado inflamatorio crónico en el organismo, esto se debe por la acumulación de lípidos en el tejido adiposo.

El jengibre posee compuestos bioactivos que, de acuerdo a estudios, estos pueden ayudar a inhibir el aumento de peso, también favorece la eliminación de las grasas a través de las heces, “mejora la digestión y la metabolización de los nutrientes, además de disminuir la grasa acumulada en el hígado y a nivel corporal”, lo que aumenta el gasto energético.

Expertos aconsejan el consumo de un vaso de agua de jengibre en ayunas y por lo menos dos vasos (500 ml) a lo largo del día para favorecer la pérdida de peso. Los efectos del jengibre se pueden potenciar al añadir otros ingredientes como el limón, la berenjena, la canela, la menta o el pepino.

Té de jengibre con limón

Ingredientes

Miel (opcional).

El jugo de ½ limón.

1 taza de agua (250 ml).

1 trozo de raíz de jengibre.

Preparación

Primero hay que poner a calentar la taza de agua y, justo antes de que comience a hervir, agregar el trozo de raíz de jengibre.

Dejarlo a fuego mínimo durante un par de minutos, retíralo y agregar el jugo de limón.

Revolver bien y, si se desea, se puede añadir un poco de miel para endulzar.

Consumir una taza antes de las comidas principales.

Hábitos para reducir el peso

- Mantener los alimentos saludables a la vista. Aquí se incluyen las frutas y verduras.

- Reducir la tentación. Si la persona sabe que no puede controlarse con las galletas, es importante mantener este tipo de alimentos fuera del alcance, o incluso, alejados de la casa, dice la citada fuente.

- Siempre comer de los platos. Comer directamente de un recipiente o de una bolsa promueve el consumo excesivo de alimentos.

- Utilizar platos más pequeños. Esto permite servir menor cantidad de alimentos.

Ya cuando se trata específicamente de comer, es importante prestar atención a los alimentos que se ingieren y planear lo que se va a consumir. Aquí los expertos recomiendan:

- Desayunar. Un estómago vacío se convierte en una invitación a comer en exceso, dicen los especialistas. Lo ideal es comenzar el día con pan integral o cereales, leche baja en grasa o yogur y un pedazo de fruta.

- Planear con anticipación. Es importante no esperar a tener hambre para decidir qué comer y adicional es bueno ir a mercar con el estómago lleno, pues esto evita la tentación de escoger comidas poco saludables.

- Apagar la pantalla. Comer con los ojos puestos en la televisión, el computador o cualquier otra pantalla distractora aleja la mente de lo que se está comiendo. Con este hábito no solo se pierde la degustación de los alimentos, sino que se corre mayor riesgo de comer en exceso.

- Comer refrigerios pequeños con frecuencia. En lugar de dos o tres comidas grandes, se pueden ingerir alimentos más pequeños y refrigerios saludables durante el día.