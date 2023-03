El superalimento que ayuda a combatir la hipertensión, obesidad y diabetes

Gracias a su alto valor nutritivo y la presencia de múltiples sustancias con actividad biológica, la avena es un alimento que puede consumirse con regularidad aportando a una dieta saludable.

Como sucede con gran parte de los granos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) destaca su aporte de carbohidratos. Por lo tanto, es considerado un alimento energético, ya que contiene gran cantidad de proteínas, fibra y varios micronutrientes (vitaminas y minerales).

La avena contiene una buena proporción de fibra, algo más alta que otros granos de consumo habitual, como el arroz, el trigo o el maíz. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios de consumir avena todos los días

La ingesta regular de avena incide en algunos aspectos dela salud. Lo anterior, debido a que su consumo se enmarca dentro de una alimentación equilibrada; una en la cual no solo participan otros cereales, sino también frutas, verduras, legumbres, carnes, lácteos y demás. Otros beneficios de consumir avena son:

Contribuye al aporte de fibra

La avena contiene una buena proporción de fibra, algo más alta que otros granos de consumo habitual, como el arroz, el trigo o el maíz.

Por este motivo, incluirla en la dieta es una forma de asegurar que se cumplen las cantidades recomendadas de este nutriente. Hay que tener en cuenta que la ingesta total diaria suele ser baja en gran parte de la población.

Algunos expertos en nutrición aseguran que, las personas en cuyas dietas se incorpora más cantidad de esta parecen tener un riesgo menor de padecer ciertos problemas de salud como: hipertensión, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, obesidad y diabetes.

Por solo mencionar un ejemplo, en Estados Unidos la FDA avala, bajo ciertos requisitos, el uso de declaraciones en las etiquetas de los alimentos que describan un riesgo reducido de complicaciones cardíacas debido al consumo de fibra soluble procedente de la avena.

Expertos afirman que comer avena en las noches ayuda a relajar los músculos y disminuye la presión. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Puede controlar el azúcar en la sangre

La fibra es un compuesto dietético favorable para prevenir la diabetes y contribuir en su manejo cuando ya se padece.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que, debido a que la fibra no se digiere ni se absorve, no provoca un aumento repentino de azúcar en sangre. Esto es algo que sí hacen otro tipo de carbohidratos.

De la misma forma, los datos obtenidos de una revisión de estudios apuntan que la ingesta de avena afecta de forma positiva los niveles de glucosa y lípidos en sangre en pacientes con diabetes tipo 2.

Los betagucanos (un tipo de fibra presente en este y otros cereales) son los responsables de esta acción. Asimismo, parece ser que los efectos positivos aumentan cuando se toman dosis pequeñas a largo plazo.

Mejora los problemas digestivos e intestinales

Estos beneficios destacados de la avena para el organismo están relacionados, de nuevo, con la presencia de fibra. En este cereal destacan tanto la del tipo soluble como la insoluble, aunque la primera es más abundante.

La fibra contribuye al movimiento del bolo fecal a través del intestino. Además, aumenta el volumen de las heces. Por ambos motivos, puede ser un alimento de ayuda para mejorar el estreñimiento.

Los datos de estudios en humanos y animales permiten sugerir que la avena es un alimento positivo para la salud gastrointestinal. En dicha revisión, se midieron marcadores como el volumen de las heces, el pH del intestino o el estado de la microbiota.

La avena mejora la digestión. - Foto: Getty Images

Aumenta la saciedad

Una de las propiedades que tiene la fibra soluble es la de incrementar la viscosidad del contenido intestinal. Este efecto permite una sensación temprana de saciedad y una mayor plenitud después de comer.

Por estas acciones, la avena es un alimento que puede ayudar a reducir la ingesta calórica total a lo largo del día y facilitar la adherencia a las dietas con un aporte energético más bajo.

Así se deduce de múltiples datos, como los publicados en la revista Journal of the American College of Nutrition. Cabe destacar que los efectos positivos eran mayores en las personas que consumían gachas, en lugar de cereales para el desayuno elaborados con avena.