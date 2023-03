El té que alivia la gripe, el dolor de cabeza y sirve de analgésico natural

No se deben usar remedios herbales sin antes hablar primero con un experto de la salud.

Las infusiones son bebidas a base de agua e ingredientes naturales que aportan varios beneficios a la salud por sus propiedades naturales, como, por ejemplo, sirven para aliviar la gripe, quitar el dolor de cabeza y adicional, funcionan como analgésico natural.

Así las cosas, el portal del Poder del Consumidor reveló que el té de clavo de olor es ideal para lo mencionado anteriormente.

El nombre científico del clavo de olor es Syzygium aromaticus. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ indicó en su portal que los beneficios son porque tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, expectorantes, espasmódicas y afrodisíacas.

“Por sus propiedades expectorantes, antibacterianas y antiinflamatorias, el clavo es remedio apropiado para la tos, la bronquitis y los resfriados comunes, ayudando a reducir la inflamación y a eliminar la flema, además de actuar como complemento para el tratamiento contra las infecciones respiratorias causadas por bacterias”, señaló el portal portugués.

El clavo de olor posee muchos beneficios para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En consecuencia, para obtener los beneficios hay que agregar 10 g de clavo en una olla con un litro de agua y llevar al fuego hasta hervir durante 15 minutos. Después, se deja enfriar, se cuela y se bebe hasta tres veces al día.

Adicional, reveló que “el clavo de olor, conocido también como clavo de la india, y cuyo nombre científico es Syzygium aromaticus, puede utilizarse en su forma natural para aromatizar comidas, como sopas, guisos y panes. Además de ser encontrado en la forma de polvo o aceite esencial donde son aprovechadas sus propiedades medicinales”.

El clavo de olor también es conocido como clavo de la india. - Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

No obstante, según Tua Saúde, “el clavo de olor está contraindicado en el embarazo, lactancia y en niños menores de seis años, ya que no existen estudios de sus efectos en estos grupos. Además, no está recomendado en casos de gastritis o úlcera”.

Asimismo, agregó que “el clavo de olor puede causar irritación de la piel y de la mucosa digestiva de algunas personas más sensibles, por esto, debe ser utilizado preferiblemente con indicación del fitoterapeuta.

Por tal razón, antes de consumir algún remedio herbal, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas.

Por su parte, otras recomendaciones generales para aliviar la gripe y el dolor de cabeza son:

Evitar los desencadenantes de los dolores de cabeza. Llevar un diario del dolor de cabeza puede ayudarte a determinar qué desencadena los dolores.

Evitar el uso excesivo de medicamentos. Tomar medicamentos para el dolor de cabeza, incluso medicamentos de venta libre, más de dos veces a la semana puede aumentar la intensidad y frecuencia de los dolores de cabeza.

Dormir lo suficiente. El adulto promedio necesita de siete a ocho horas de sueño por noche.

Mantenerse hidratado. El agua, los jugos, el consomé claro o el agua tibia con limón amarillo y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación. Se debe evitar el alcohol, el café y los refrescos con cafeína, que pueden empeorar la deshidratación.

No saltarse comidas. Comer alimentos saludables a aproximadamente la misma hora todos los días.

Atomizadores y gotas nasales. Los atomizadores y las gotas nasales de solución salina de venta libre pueden ayudar a aliviar el taponamiento y la congestión.

Vaporizador o un humidificador de vapor frío. Un vaporizador o un humidificador de vapor frío pueden agregar humedad al hogar, lo que podría ayudar a aflojar la congestión. Se debe cambiar el agua a diario, y se debe limpiar la unidad según las instrucciones del fabricante.