Entrar en los sueños ajenos es posible: logran comunicarse con personas mientras duermen

En la película Origen (2010), de Christopher Nolan, el protagonista es capaz de infiltrarse en los sueños de otras personas e incluso influir en su contenido. ¿Y si esta ficción no estuviera tan alejada de la realidad?

La ciencia de los sueños: una disciplina compleja

Aunque, por término medio, recordamos de uno a tres sueños por semana, no todos somos iguales a la hora de acordarnos de ellos. Las personas que afirman no soñar nunca representan entre el 2,7 y el 6,5 % de la población. A menudo, estos individuos han soñado en el pasado; cuando eran niños, por ejemplo. La proporción de personas que dicen no haber soñado nunca en su vida es muy baja: 0,38 %.