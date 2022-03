¿Es bueno comer avena en la noche?

Conciliar el sueño en las noches en algún momento se convierte en una preocupación para las personas, pero un alimento como la avena puede tener la solución para tener un plácido descanso.

“Basta con cenar 35 gramos de avena por la noche para que tu presión arterial disminuya debido al aumento del óxido nítrico en la sangre. También unas cucharadas de avena ayudan a desinflamar músculos o articulaciones e, incluso, a disminuir el colesterol malo en la sangre”, explica el portal Granvita, el cual añade que el consumo de este cereal se recomienda para pacientes que padecen problemas cardíacos.

Otro beneficio de comer avena en las noches es que puede controlar el azúcar en la sangre, pues debido a la saponina del cereal, esta sustancia hace que “el páncreas trabaje con mayor facilidad y convierta los carbohidratos en energía”, señala el mencionado sitio web.

“La fibra de la avena suele reducir la velocidad de la absorción de la glucosa en la sangre”, destaca Granvita, y añade que “esto hace que los niveles de azúcar se mantengan bajos mientras descansas”.

Comer en exceso en las noches no es recomendado por los especialistas, es ahí en donde la avena juega un papel importante pues genera la sensación de saciedad, lo que hace que las personas coman menos antes de irse a dormir.

Salud 180 explica que los beneficios de comer avena por la noche, también dependen de la forma cómo la consuma; citando el estudios publicados por The National Institute of Health, de Estados Unidos. “La porción debe ser no mayor a 35 gramos, pues si se excede podrías tener problemas para dormir”, advierte el mencionado sitio web.

La avena reduce la grasa que se puede acumular en las arterias, por lo que la hace una potente ayuda para controlar los niveles altos de colesterol y los triglicéridos, además “podía contribuir a la prevención de un accidente cardiovascular”, afirman en el portal Salud 180.

Mejor con Salud indica que el descanso es un buen “sinónimo de salud, de bienestar y de disponer de una mayor energía para ser más productivos durante el día”, por eso es importante buscar algunos trucos para poder dormir bien.

“Dentro de estos, se recomienda el consumo de un vaso de avena tibia, después de la cena”, destaca este portal, que también advierte que se deben tener ciertos hábitos para evitar el insomnio.

El citado portal aconseja “cenar temprano, entre las 19 y las 21 horas”, es decir las siete y las nueve de la noche; asimismo se pueden incluir otros alimentos como un complemento en la alimentación. “La avena, así como el agua de avena, dispone de un aporte nutricional justo”, añade Mejor con Salud.

Además del consumo de avena, expertos recomiendan que no es ideal el consumo de carne roja en las noches, pues esta contiene la hipoxantina que funciona como un estimulante, por eso es más recomendado la ingesta de los pescados o cereales como la avena para la cena.

La avena es una fuente de malatonina que ayuda a regular el sueño. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

La avena es una fuente natural de melatonina, el cual es un compuesto que regula el ciclo sueño-vigilia, gracias a que ajusta el ciclo para que, cuando llegue la noche, el cuerpo pueda sentir somnolencia, así lo explica Mejor con Salud.

El portal El Español hace un recuento de 10 alimentos que sirven para conciliar el sueño, entre ellos incluye a la avena. Además, también aconseja consumir alimentos como las almendras, la miel, pan integral, cerezas, infusiones de hierbas, chocolate negro, bananos, leche caliente y pollo, para tener un descanso más agradable en las noches.

También destacan que es importante tener en cuenta estas recomendaciones para dormir mejor, pues esto es un factor determinante para tener más energía para las actividades en el día.