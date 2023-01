¿Es la falta de vitamina C la causa del sangrado de las encías?

El sangrado de las encías es un signo de que se tiene riesgo de padecer una enfermedad periodontal. Normalmente, cuando el sangrado es persistente, este se puede deber a la acumulación de la palca en los dientes o también puede ser una seña de una afección grave.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, la placa que no se retira de los dientes suele endurecerse y esto hace que se convierta en sarro. Adicional a esto, otras causas de este problema de salud es un trastorno hemorrágico, cepillarse con mucha fuerza, cambios hormonales durante el embarazo, mal uso del hilo dental, infecciones y enfermedades como la leucemia, el uso de anticoagulantes y la deficiencia de vitamina K.

Adicional a estas causas del sangrado de las encías, El Clarín destaca un nuevo estudio de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que sugiere otra causa de este problema periodontal es la deficiencia de vitamina C. El autor principal del trabajo, Philippe Hujoel, dentista en ejercicio y profesor de ciencias de la salud bucal en la Facultad de Odontología de la Universidad de Washington señala que “tiene que tratar de averiguar por qué le sangran las encías. Y la deficiencia de vitamina C es una posible razón”.

Este estudio publicado en la revista Nutrition Reviews, analizó datos publicados en 15 ensayos clínicos de seis países que involucraron a 1.140 participantes predominantemente sanos, y datos de 8.210 residentes de Estados Unidos consultados en el marco de la Encuesta de examen de salud y nutrición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

La gingivitis puede llevar a una enfermedad de las encías mucho más grave, llamada periodontitis, y a la pérdida de dientes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como resultado, los investigadores encontraron que el sangrado de las encías al cepillar los dientes suavemente o la tendencia al sangrado gingival, se asocia con los niveles bajos de vitamina C en el torrente sanguíneo. Además, los investigadores encontraron que aumentar la ingesta diaria de esta sustancia en aquellas personas con niveles plasmáticos bajos ayudó a revertir los problemas.

¿Cómo aumentar la ingesta de vitamina C?

La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. De acuerdo con National Institutes of Health, este nutriente actúa como antioxidante en el cuerpo, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía.

El mal aliento normalmente es causa de una mala higiene bucal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La cantidad de vitamina C que necesita por día depende de su edad. Por ejemplo, los adultos requieren la ingesta entre 75 mg y 80 mg de vitamina C, las mujeres en embarazadas requieren 86 mg de este nutriente y los adolescentes necesitan por lo menos 65 mg de vitamina C.

Como tal, las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Por ello, para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C, los expertos en salud aconsejan consumir alimentos variados como:

Frutas cítricas (por ejemplo: naranjas y pomelos/toronjas) y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwi, ricos en vitamina C.

Otras frutas y verduras, como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates.

Algunos alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C, pero se debe leer la etiqueta del producto para saber si un alimento contiene vitamina C agregada.

El jugo de naranja es una bebida rica en vitamina C. - Foto: Getty Images

Cabe mencionar que el contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. Por ello, se recomienda cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas para que la pérdida de vitamina C sea menor. No obstante, la mejor opción es consumir estas fuentes de vitamina C, como las frutas y verduras, crudas.