¿Es sano tomar café teniendo cálculos en los riñones?

Los seres humanos cuentan con dos riñones, cada uno del tamaño de sus puños. Estos órganos tienen como función eliminar las toxinas y las sustancias que no son buenas para el normal funcionamiento del cuerpo. Estas sustancias se expulsan por medio de la orina, según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, Medlineplus.

Una persona que padece de cálculos en los riñones suele tener varias incógnitas referentes a que ingerir o que no ingerir para no empeorar los síntomas de la afección antes mencionada. Es bien sabido que una de las bebidas más ingeridas a nivel mundial es el café; por eso, El Debate en su sección de salud y cuidado personal menciona si la ingesta de esta bebida tiene algún tipo de repercusión sobre la salud de los pacientes con cálculos renales.

Es importante mencionar que a lo largo de los años se ha dicho que ingerir demasiado café puede aumentar el riesgo de padecer cálculos en los riñones ; pese a esto, múltiples estudios han mencionado que no hay ninguna relación entre el café y el aumento de la excreción de calcio en la orina, que es la que hace que se formen las piedras dentro de dichos órganos.

Aunque no hay una evidencia científica que determine que el café empeora los síntomas de los cálculos en los riñones, es importante que cada paciente acuda con el profesional que está manejando la enfermedad y le indague que alimentos y bebidas debe consumir y cuáles no; con el fin de que los síntomas no empeoren y de que los cálculos se puedan expulsar de la mejor manera y lo antes posible.