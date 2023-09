¿Es verdad que consumir zanahoria mejora la salud visual de las personas?

La zanahoria es uno de los vegetales más conocidos en Colombia, este alimento contiene un alto contenido en vitaminas, minerales y nutrientes que benefician al cuerpo de diferentes maneras. Contiene vitaminas K, C, B6, B1, B3, fibra, potasio, manganeso, molibdeno, fósforo, magnesio y el folato.

No obstante, muchos no saben cuál es la preparación correcta para poder disfrutar de los beneficios de la zanahoria para la salud visual. Por este motivo, acá mencionaremos la forma correcta de consumir este vegetal milagroso que hará que los ojos no se vean perjudicados por el paso natural de los años.