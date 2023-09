Esta es la denominada vitamina de la memoria, que se usa para mejorar la concentración

El zinc, la vitamina C y la vitamina E, son los principales aliados de las personas que pretenden cuidar su memoria y que quieren mantener sanas sus funciones cognitivas. Ya que una dieta rica en estas vitaminas, no solo protegerá a la persona para en un futuro no sufrir de pérdida de la memoria, sino que además le permitirá tener un cerebro más fuerte y activo, por lo que la concentración aumentará y podrá rendir mejor cognitivamente en el día a día.