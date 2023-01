Uno de los síntomas del cáncer de pulmón es tos que no desaparece y que empeora.

El cáncer de pulmón es una enfermedad que se forma en los tejidos de los pulmones y habitualmente en las células que cubren los conductos de aire de estos órganos. Puede expandirse a los ganglios linfáticos y afectar otros órganos del cuerpo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología.

En Colombia, esta enfermedad representa una alta prioridad para la salud pública, siendo uno de los tipos de cáncer que más afecta a los colombianos. En 2022, el cáncer de pulmón ocupó el cuarto lugar en incidencia y mortalidad, según el Ministerio de Salud.

Las cifras de cáncer de pulmón a nivel global también son preocupantes, puesto que ocupa el primer lugar en nuevos casos diagnosticados en hombres, el tercero en mujeres y el primero en cantidad de fallecimientos tanto en hombres como mujeres.

Existen dos tipos de cáncer de pulmón, de acuerdo con Medline Plus. El primer tipo es el de células pequeñas, el cual tiene un crecimiento celular más rápido y acelerado, lo cual contribuye a una propagación más veloz. El segundo tipo es denominado de células no pequeñas y dispara de manera más lenta las células cancerígenas en el cuerpo, según registra la Sociedad Americana de Cáncer.

El cáncer de pulmón puede presentarse en cualquier persona, y pueden influir varios factores externos, como lo son los contaminantes del aire, humo secundario del cigarrillo, el asbesto encontrado en la materia prima para construcción, y el arsénico, conforme informa Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para prevenir el cáncer de pulmón existen diversos remedios naturales y alimentos y, uno de ellos, según la sección Salud del portal 20 Minutos, es el sarunashi, una fruta occidental de la familia del kiwi que cuenta con un componente en particular llamado isoquercetina, el cual evita la formación de células cancerígenas en este órgano.

¿Cómo cuidar los pulmones y prevenir el cáncer?

La Asociación Americana de Cáncer aclara que no se pueden prevenir todos los cáncer de pulmón. No obstante, un estilo de vida saludable puede contribuir a disminuir el riesgo de padecerlo, teniendo en cuenta algunos factores que sí pueden ser controlados.

1. No fumar. El tabaco y el cigarrillo tienen efectos negativos en la salud de las personas. Para disminuir el riesgo de tener cáncer de pulmón es importante no fumar y evitar estar cerca de quienes lo hacen, para no exponerse a humo de segunda mano.

2. Cuidado con la exposición al radón. Según explica la Asociación Americana de Cáncer, el radón es una causa importante del cáncer de pulmón. Se debe tener mucho cuidado, pues las personas pueden estar expuestas sin saberlo.

“El gas radón que es emitido por el suelo o las rocas, puede entrar a los edificios a través de grietas en el piso o las paredes, los empalmes en las construcciones o los espacios que quedan en los cimientos alrededor de las tuberías, varillas o bombas. Los niveles más elevados de radón por lo general se encuentran en el sótano o espacio subterráneo. Este nivel está más cerca del suelo o de la roca que lo que está de la fuente del radón. Por consiguiente, las personas que pasan mucho tiempo en los sótanos de sus casas o lugares de trabajo tienen un riesgo mayor de exposición a este gas”, detalla esta asociación.

3. Una alimentación saludable. La Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de una dieta equilibrada para contribuir a disminuir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como el cáncer.

Asimismo, la Asociación Americana de Cáncer recomienda mantener buenos hábitos alimenticios, los cuales pueden ayudan a reducir el riesgo de cáncer de pulmón.

“Cierta evidencia sugiere que una alimentación con muchas frutas y vegetales puede ayudar a proteger contra el cáncer de pulmón tanto a los fumadores como a los no fumadores. No obstante, cualquier efecto positivo de las frutas y los vegetales en el riesgo de cáncer de pulmón sería mucho menor que el riesgo aumentado causado por el hábito de fumar”, resalta.