Estas son las alarmas para comenzar a mejorar la salud mental

¿Estoy manejando el estrés de manera adecuada? Si se tienen problemas para relajarse, se siente irritable por todo, explota fácilmente, siente que no puede con todas las exigencias cotidianas, no disfruta de las actividades que antes disfrutaba, le cuesta dormir, come en exceso o su apetito ha disminuido, se siente agobiado de manera constante… si usted se identifica con varias o muchas de estas situaciones no está manejando el estrés de manera adecuada y es una alarma de que su salud mental está en peligro.