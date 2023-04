Estas son las vitaminas necesarias para lucir una piel hermosa y saludable

Mantener una piel saludable, lozana y firme

no es tarea fácil. Las transformaciones físicas, metabólicas, mentales y funcionales que se dan con el paso de los años contrastan con el deseo de mantener a raya los signos del envejecimiento.

A esto se suman agentes externos como la contaminación, la exposición indebida al sol, el estrés y los malos hábitos de vida. Cuando la piel comienza a envejecer, pierde elasticidad y, además, aparecen arrugas, manchas, resequedad, ojeras, se marca más el contorno de ojos y se generan líneas de expresión, asegura la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Los cambios biológicos y hormonales a los que se enfrentan las personas con el paso de los años comienzan a notarse alrededor de los 40 años, pues a partir de esa etapa la producción de colágeno y elastina disminuye y esto trae sus consecuencias, debido a que estas son las proteínas encargadas de mantener la piel en condiciones saludables.

Hay vitaminas ideales para evitar las manchas de la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los expertos del instituto de investigación Mayo Clinic, la piel se vuelve más fina y frágil con el paso de los años, debido a que disminuye el tejido graso que se encuentra debajo de la misma. Adicionalmente, se presenta una disminución en la producción de aceites naturales que puede resecar la piel.

La alimentación es determinante para cuidar la salud y condición de la piel, por eso, las frutas y verduras no deben faltar en la dieta diaria, debido a que son responsables del aporte de muchas vitaminas para el organismo, algunas de ellas determinantes no solo para proteger el rostro, sino, en general, la piel del cuerpo. Estas son algunos de esos nutrientes que no deben faltar a diario para lucir una piel hermosa y saludable.

Vitamina A

Esta vitamina ayuda a prevenir el acné y la piel seca. Un estudio publicado en la revista Medical Archives mostró que tomar una dosis baja de tabletas de vitamina A fue eficaz para reducir el acné moderado durante un período de tres meses. De igual forma, hay investigaciones en torno a que el retinol, un derivado de la vitamina A, puede ser efectivo para combatir los signos del envejecimiento cuando se aplica directamente sobre la piel.

La vitamina A ayuda a prevenir y aliviar el acné. - Foto: Getty Images

Vitamina B3

Esta vitamina, conocida como niacina, favorece al organismo en la obtención del brillo adecuado para la piel, al igual que puede reconstruirla en caso de lucir flácida y así prevenir su envejecimiento a corto plazo, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud. Este nutriente se encuentra en las pechugas de pollo, tortillas de maíz, atún, cacahuete y salmón.

Vitamina B12

Es responsable de la formación de los glóbulos rojos en el organismo para la regulación del tono adecuado de la piel y su pigmentación. Se puede obtener del hígado de res, los mariscos, la carne de res, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos y algunos cereales fortificados y levaduras nutricionales para el desayuno, según la Biblioteca de Medicina.

La vitamina C es considerada un antioxidante que protege las células de la piel. - Foto: Getty Images

Vitamina C

Conocida también como ácido ascórbico, esta contribuye a la reparación de los tejidos y es un potente antioxidante que protege al organismo de los efectos de los llamados radicales libres, que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro.

Un artículo de la revista Vogue, de España, asegura que todos los tipos de piel se benefician de la vitamina C, gracias a que posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan a calmar la inflamación generada, por ejemplo, por el acné, a la vez que aporta para reducir la hiperpigmentación que se genera por cuenta de manchas y otras afecciones.

Vitamina E

Este nutriente actúa protegiendo las células que se encargan de la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico de los daños causados por los radicales libres, los que provocan el envejecimiento prematuro en la piel, según describe el National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Normalmente, esta sustancia se acumula en el hígado para tener un aporte siempre disponible y así garantizarle al organismo la dosis necesaria.

La vitamina E es un potente antioxidante que protege la piel de los radicales libres. - Foto: Getty Images

El sitio web Salud 180 de México, asegura que la vitamina E es uno de los productos más usados para prevenir los primeros signos del envejecimiento, los cuales normalmente aumentan con los años. Es un nutriente que también ayuda a mejorar cicatrices y quemaduras, al tiempo que disminuye los daños causados por los rayos del sol.