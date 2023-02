Este batido verde controla la diabetes e hiperglucemia si se bebe todos los días

En Colombia el Nopal no resulta ser un producto que esté a la orden del día en las casas, sin embargo, las personas que lo usan y tiene conocimiento del beneficio que les puede aportar para la salud pueden terminar adhiriéndolo. Este ingrediente, que tiene una gran versatilidad, puede utilizarse de muchas maneras para sacarle el mejor provecho, entre las que más se destacan estará hacerlo asado, hervido, guisado, también puede estar en ensaladas y sopas.

De acuerdo con el portal de salud Tua Sáude, sus funciones contribuyen a regular la diabetes, disminuir el colesterol, prevenir el cáncer, a ayudar a la pérdida de peso, a la digestión; se resaltan sus propiedades antiinflamatorias, hipoglucémicas, anticancerígenas y antimicrobianas, relata el portal. De esta manera tiene efectos que pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo.

Las pencas del nopal tienen un importante contenido nutricional, que incluye niacina, riboflavina, vitamina B6, calcio, cobre, hierro potasio, magnesio y manganeso, fibra y vitamina C y K. - Foto: Getty Images

Lo impresionante de este producto, es que sus beneficios han llamado la atención no solo de la cocina, sino en la medicina, ya que es un alimento rico en fibras, vitaminas, y proteínas, polisacaridos y polifenoles, entre otros, que lo hacen un alimento antioxidante y antiinflamatorio.

Aunque previamente se marcaron formas de darle uso, en esta en particular se priorizará sobre la realización de un jugo o bebida verde. No solo es rico en sabor, sino que también brinda beneficios para el control de la diabetes e hiperglucemia, que en muchos casos, afecta a personas de todas las edades y que puede no llegar a tener una cura definitiva, pero sí una manera de estabilizar esos niveles en el cuerpo.

Entre otros de los tantos beneficios que apoya esta planta es el control de los ácidos gástricos, la protección de la mucosa gastrointestinal, mejora el tránsito intestinal, fortalece el sistema inmune y el sistema nervioso, ayuda a regular el azúcar y la presión arterial.

Cómo preparar el jugo de nopal

Ingredientes:

1 taza de cubos de piña

1 taza de hojas de perejil

2 nopales pequeños

1 manzana verde en cubos

El jugo de dos limones

Hielo

Media taza de agua

Se deben licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando el líquido este listo, se podrá beber.

Nutricionistas recomiendan los batidos verdes para limpiar naturalmente este órgano regulador. - Foto: Pixabay

Otras recetas para consumir nopal

El jugo verde

Tua Saúde explica que esta bebida es rica en antioxidantes y es diurética, por lo que ayuda a la desintoxicación del organismo.

Modo de preparación

Licuar una penca de nopal junto con trozos de piña, 1/2 pepino, el zumo de 2 naranjas y 2 ramitas de perejil.

Posteriormente, servir en un vaso y consumir.

nopal - Foto: Getty Images

La ensalada de nopal

En esta receta se deben seguir estos pasos: