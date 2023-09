Este es el número de horas que necesita realmente el cerebro para descansar

El cansancio aumenta, los dolores en las articulaciones y otras consecuencias son producto del paso de los años. En ese orden de ideas, termina siendo fundamental no bajar la guardia ante los hábitos positivos, debido a que estos permitirán que uno sienta que tiene menos años y no perder tan pronto la vitalidad.

¿Cuántas horas de sueño son las necesarias? Se ha hablado de ocho, otros han dicho que cinco son necesarias e incluso ha cabido la posibilidad de nueve . La respuesta a la pregunta, según Medline Plus, radica en que los adultos requieren entre siete a ocho.

Lo ideal sería conservar un correcto descanso, pero hay ciertos efectos que impiden ellos. Por ejemplo, las actividades nocturnas son una de las razones principales para no dormir bien.

En consecuencia, mantener un mal hábito conlleva trastornos del sueño y otras complicaciones. Dormir menos implica el desarrollo de insomnio, apena o síndrome de las piernas inquietas. ¿Cuáles son los efectos de cada uno? El primero es no poder conciliar el descanso en toda la noche; la segunda es tener problemas de respiración y el tercero es no mantener en reposo la movilidad de las articulaciones.

Las personas que no descansan lo suficiente están propensas a tener accidentes automovilísticos. | Foto: Getty Images

La falta de sueño no solo afecta a la persona con problemas para dormir, sino que repercute en el día. Los expertos indican que la fatiga asociada a no descansar lo suficiente repercute en accidentes leves y graves; por ejemplo, el cansancio extremo genera que las personas no coordinen bien, lo cual puede hacer que tengan micro sueños al conducir.