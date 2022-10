Este es el pan que puede ser incluido en una dieta para perder peso

Es importante aclarar que algunas personas no toleran el gluten, por lo que su dieta es más estricta.

Tener una dieta balanceada junto con una rutina física es indispensable para la pérdida de peso. Por esto, es importante consultar con un profesional de la salud para diseñar un plan de alimentación que se alinee según la condición física de una persona y sirva para el tratamiento de posibles enfermedades preexistentes.

Entre tanto, dentro de los productos que son predilectos para algunas personas, pero son perjudiciales para la salud en su alto consumo, se encuentra el pan blanco, que según el portal Tua Saúde es un alimento que tiene un bajo contenido en fibras, por lo que ayuda en el aumento de peso, ya que no tiene un efecto de saciedad como otros alimentos, por ejemplo, la papa o la avena.

Lo anterior no quiere decir que no se pueda consumir pan, sino que una alta ingesta no trae beneficios sobre la salud. Sin embargo, existen otros tipos de pan que pueden ser opcionales, como el de avena o el de centeno, todo con el objetivo de adelgazar.

El pan blanco en su alto consumo es perjudicial para la salud. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Las características del pan de centeno

Tal y como lo señala en uno de sus artículos Mejor con Salud, el pan de centeno es un alimento rico en fibras, por lo que puede producir un efecto de saciedad, impidiendo el consumo de otros alimentos.

Entre tanto, puede ayudar a combatir, o quizá a reducir, las probabilidades del desarrollo de diabetes tipo II, que consiste en la resistencia de las células a la insulina -una hormona que permite el ingreso de la glucosa a ellas, brindándoles más energía. Las mujeres en estado de embarazo se pueden ver afectadas por esta enfermedad.

Es importante mencionar que el pan de centeno por sí solo no colabora en la pérdida de peso, por lo que es importante tener hábitos saludables para lograr tal fin. Pero hay que tener en cuenta que sí es una opción para incluirlo en una dieta balanceada siempre y cuando no tenga un alto proceso de refinamiento.

El consumo excesivo de pan puede traer complicaciones metabólicas cuando no se practica de manera frecuente ejercicio, ya que este tiene como función ser parte del gasto energético. Por esto, el sobrepeso y la diabetes pueden desarrollarse.

¿El pan de centeno ayuda a adelgazar?

Tal y como se mencionó, el pan de centeno, al ser incluido en una dieta balanceada, puede ayudar en la pérdida de peso porque este produce un efecto de saciedad. No obstante, algunas personas no toleran el centeno, la cebada, y el trigo, porque están compuestos de gluten.

De acuerdo con la American Cancer Society, el gluten es una proteína que tiene como principal función aumentar la masa del pan, dándole elasticidad y firmeza. Así mismo, explica que es añadido a productos como las pastas y los cereales.

Foto de referencia sobre trigo - Foto: Getty Images

La Clínica Mayo explica que la dieta sin gluten es preferida, no necesariamente para quienes tienen la enfermedad celíaca, sino para aquellos que simplemente deciden no tener en sus comidas esta proteína (gluten).

Una dieta sin gluten es aquella que tiene frutas, verduras, huevos, carnes magras, fríjoles, entre otros alimentos, por lo que es importante, antes de diseñar un plan de alimentación, observar etiqueta y contenido nutritivo de cada uno de los productos a consumir, y si es posible, consultar con un nutricionista antes de implementar una dieta equilibrada y regular.

Este plan de alimentación no permite el consumo mínimo de trigo, de centeno, de cebada o de avena en hojuelas, que según la institución educativa, esta última no contiene trigo, sino que al entrar en contacto con la cebada, por ejemplo, o el centeno, se contamina.