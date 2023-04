Esto le pasa a sus ojos cuando está mucho tiempo frente a una pantalla

Un nuevo estudio sobre el uso de la tecnología arrojó una conclusión no muy favorable para la salud visual, ya que como consecuencia del uso de las diferentes pantallas, la mitad de la población mundial sufriría de miopía para el año 2050.

Aunque los teléfonos móviles, las tabletas, las pantallas de computador y los diferentes dispositivos tecnológicos cuentan con propiedades y herramientas que ayuden y cuiden a los ojos, los filtros que estos ofrecen no son suficientes para conservar la salud visual.

Primer plano de las manos del hombre de negocios usando un teléfono móvil. El profesional masculino está tocando la pantalla del teléfono celular y deslizando páginas. Instagram - Foto: Getty Images

Cabe recordar que los expertos en el cuidado de los ojos recomiendan que se deben usar lentes con unos filtros respectivos cuando las personas pasan expuestos al brillo y reflejo que causan las diferentes pantallas, con lo que se podría prevenir alguna enfermedad visual.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso del uso de las pantallas causará a futuro, para el 2050, que la mitad de la población mundial sufra de miopía.

Es importante destacar que la miopía es un tipo de error de refracción común en que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los objetos lejanos se ven borrosos, según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos.

La exposición continua a las pantallas puede incidir en la salud visual. - Foto: Getty Images

Estos son sus principales síntomas:

Visión borrosa al mirar objetos distantes.

La necesidad de entrecerrar los ojos o cerrar parcialmente los párpados para ver con claridad.

Dolores de cabeza causados por fatiga visual.

Dificultad para ver mientras conduce un vehículo, especialmente de noche (miopía nocturna).

Sin embargo, la exposición a las pantallas no solo afecta al ojo humano con esta afección en la salud visual, sino que además de la fatiga en los ojos, la exposición excesiva a estos aparatos tecnológicos podría causar que se atrofien las glándulas que mantienen húmedos a los ojos.

Ahora bien, esto sucede porque cuando las personas están durante un tiempo prolongado a las pantallas, ya sea trabajando, viendo una película o pasando tiempo revisando las redes sociales, tienden a dejar de pestañear y esto ocasiona que las glándulas que se encargan de humedecer el globo ocular no se usen de manera natural y por lo tanto terminen teniendo una daño severo, hasta atrofiase.

Los ojos necesitan lágrimas para gozar de buena salud. Cuando no hay lágrimas o el ojo no produce la cantidad necesaria, se presenta el síndrome del ojo seco. “El ojo seco también ocurre cuando las lágrimas no tienen la combinación adecuada de elementos ó cuando la película lagrimal no es como debería ser”, explica la Academia Estadounidense de Oftalmología.

Aplicar gotas ayuda con la resequedad de los ojos. - Foto: Getty Images / Yoshiyoshi Hirokawa

Picazón y ardor en los ojos, sensación de algo que raspa o arenilla dentro del ojo, visión borrosa, especialmente al leer, líneas de moco en el interior o alrededor de los ojos, ojos rojos o irritados –en lugares con viento o cerca del humo de cigarrillo–, usar lentes de contacto le genera dolor o tener muchas lágrimas son algunos de los signos y síntomas del ojo seco que describe la institución.

“Puede sonarle raro que tener muchas lágrimas en los ojos sea indicio de “ojo seco”. Pero los ojos producen más lágrimas cuando se irritan a causa del ojo seco”, añade.

Por su parte, la Academia Estadounidense de Oftalmología reseña otras causas que provocan el ojo seco: