Estos síntomas pueden indicar que tiene el cartílago de la rodilla desgastado

El principal síntoma siempre es el dolor. Ya sea una incomodidad o un dolor muy fuerte en las mañanas al iniciar el día, este suele ser un aviso de que algo no está bien con los huesos. Otro signo de que algo no está bien es la inflamación, la cual puede notarse a simple vista y justo en el área de la rótula.

Un último síntoma que hay que tener presente es la limitación de la movilidad. Esto sucede porque el cartílago desempeña un papel fundamental en el movimiento de cada rodilla, por lo que cuando se encuentra desgastado, es normal que se comience a sentir dificultad para caminar como se hacía normalmente. Incluso, muchas veces, suele incomodar hasta ponerse de pie. Por lo que es un síntoma importante que no se puede ignorar.

El deterioro del cartílago de la rodilla, no tratado adecuadamente, puede provocar dolor articular invalidante, lo cual según la información de Barna Clinic es la incapacidad de realizar actividades normales. Por este motivo, el daño grande en las rodillas termina generando artrosis.

La artrosis en la mayoría de los casos comienza con un desgaste del cartílago articular por un fracaso de los procesos de regeneración del cartílago dañado, con lo que esta estructura entra en un círculo vicioso en el que los procesos destructivos son más importantes que los procesos de regeneración y esto hace que se vaya alterando la matriz extracelular del cartílago que ya no es capaz de absorber y amortiguar correctamente los impactos mecánicos.

Lamentablemente, el cartílago no se puede regenerar, debido a que tiene pocas células. Aunque las lesiones solo se quedan en lo muscular, por lo que no afecta tejido óseo. Esto ocasionará que, si bien no se regenera, se puede restaurar con el descanso, ejercicio y una buena alimentación.