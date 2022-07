Estos son los alimentos que deben evitar las personas que tienen cirrosis

Este problema de salud no solo se relaciona únicamente con el consumo excesivo de alcohol.

Aunque la cirrosis se asocia con el resultado del alto consumo de bebidas alcohólicas, es cierto que también enfermedades hepáticas como la hepatitis pueden verse involucradas en la cicatrización del hígado.

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a problemas en el hígado. Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Es importante aclarar que esta afección no tiene hasta el momento cura, pero son múltiples los tratamientos que existen para las enfermedades que la producen.

Una mujer en estado de embarazo y que padece de hepatitis, por ejemplo, debe consultar a un médico antes del inicio de una dieta balanceada.

Cuando avanza la cirrosis, una persona puede observar como su piel se vuelve de color amarillo y asimismo sus ojos. A lo anterior, se suma el enrojecimiento en las palmas de sus manos y sus heces pueden tener un color blanco, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

¿Cuáles son los alimentos que se deben consumir?

Las personas que se ven perjudicadas por esta enfermedad deben contemplar una dieta equilibrada supervisada por un médico. Sin embargo, el portal Mejor con Salud publicó un artículo escrito por la nutricionista Florencia Villafañe, donde señala algunos alimentos que pueden contribuir en el tratamiento de cirrosis.

El portal citado indica las dos fases de esta enfermedad: la cirrosis compensada y la descompensada. Estas deben ser acompañadas con una dieta hepatoprotectora.

Por lo tanto, la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases precisa que una persona con esta condición debe evitar el consumo de pescado y alcohol, alimentos que pueden empeorar el funcionamiento y estructura de este órgano.

Especialistas en nutrición recomiendan 5 raciones diarias entre frutas y verduras. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Por su parte, el portal Tua Saúde en un artículo revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, precisa que una dieta hepatoprotectora consiste en aquella que tiene alimentos bajos en grasa y su cocción se determina al vapor o a la plancha, preferiblemente sin condimentos, para que el sistema digestivo pueda trabajar de manera eficiente.

Entre tanto, alimentos como las frutas y las verduras que se caracterizan por tener efectos antioxidantes pueden colaborar en la mejora del hígado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es importante consultar con un médico porque cada paciente es distinto y la fase de su enfermedad no coincide con el resto.

Cuando se habla de alimentos grasos, son esos que están compuestos por grasas trans o ultraprocesadas; asimismo, los alimentos fritos como las papas o los nuggets, por ejemplo.

Aunque pueda parecer obvio evitar o eliminar el consumo de alcohol, puede ayudar a mejorar la calidad de vida del hígado, porque el etanol no hará presencia en el organismo y los resultados serán favorables para el mismo.

¿Qué es la hepatitis B y C?

La hepatitis B es una infección que se da tras el contagio del virus de la hepatitis B que puede ser mortal, ya que en algunos casos, termina en cáncer de hígado, o tal vez, cirrosis, explica la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Foto referencia sobre tatuajes y la esterilización de instrumentos. - Foto: Getty Images/Image Source

Este virus se puede transmitir en medio de relaciones sexuales o por una transfusión de sangre, por ejemplo. Por esto, es importante la esterilización de los instrumentos o el cambio de agujas que se utilizan para hacer dichos procedimientos médicos.

Por su parte, la hepatitis C consiste en la hinchazón del hígado, ya sea por una infección o una herida que tenga, precisa MedlinePlus.