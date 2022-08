Estos son los cortes de cabello que se vienen para esta temporada

Los cortes de cabello corto llegan para hacer su entrada triunfal. Quedan lejanos esos tiempos en los que se pensaba que llevar una cabellera corta era sinónimo de masculinidad, lo cierto es que las mujeres que portan dicho corte desafían las ideas o prejuicios demostrando libertad, seguridad y, por supuesto, una feminidad absoluta.

El short bob

Es la versión más corta del bob, pero eso no le resta capacidad de adaptación. “Si buscamos un estilo más masculino, péinalo como lo suelen hacer los chicos. Con la raya por la mitad o un poco al lado y hacia atrás, ligeramente despeinado o con un poco fijación para que se vea fresco. Este look es ideal para cualquier ocasión y, además, es muy fácil de hacer”, comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz, desde España.

Pixie

El clásico pixie regresa. Un corte sobresaliente de la temporada que es usado para armonizar las facciones, de acuerdo con el tipo de rostro. Llevarlo muy corto será un acierto para la próxima temporada, si se está en busca de un look sofisticado y retro.

“El pixie desfilado, despuntado o spiky es mucho más atrevido y desenfadado, por eso rejuvenece y refresca. Se consigue desfilando el flequillo y peinándolo de un modo desenfadado para enfatizar su carácter inconformista”, explica Charo García, de Ilitia Beauty & Science desde Bilbao, España.

Bowl Cut

El corte tazón o bowl cut regresa con fuerza, aunque renovándose para aportar modernidad. Se caracteriza por un contorno redondeado en la parte superior y más corta en la inferior, como si de un bol invertido se tratara. Como el resto de los cortes del momento, presenta diferentes versiones, lo que lo hace perfecto para cualquier rostro o textura.

“Con un flequillo largo que marca la longitud del resto de los lados superiores y muy corto en la parte inferior de los lados y en la nuca. Puede confeccionarse con un liso perfecto que disimule un pelo fino, o bien con una mayor densidad. También podemos marcar más la parte de abajo, creando un undercut”, asegura Raquel Saiz.

Buzz Cut

No solo es tendencia, sino toda una declaración de libertad, poder y estilo que rediseña la personalidad femenina. Al estilo Sinéad O’Connor, el buzz cut regresa para hacerse un lugar entre los cortes arriesgados, con mucha popularidad en las mujeres más jóvenes que no temen salir de su zona de confort.

“El buzz cut es un corte transgresor, el rapado, que vuelve con fuerza. También se puede llevar más largo con un acabado despeinado. Los colores extremos le favorecen y pueden servir para suavizarlo y volverlo más femenino. Los platinos, rosas, azules hielo, entre otros, son ideales. También acompañarlos de complementos llamativos como pendientes o un labial rojo”, recomienda Charo García.

Minibob

“Nada más favorecedor y refrescante que el corte del momento en su versión más minimalista. Los bob minis y rectos justo a la altura de la barbilla son ideales para cabellos lisos, pero se pueden llevar también con cabellos ondulados. En multitud de versiones: texturizados, retros, con efecto lifting o despeinados y secados al aire, son cortes de fácil mantenimiento”, explica Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros en Málaga, España.

Flequillos

Ya han empezado a pasearse durante este verano, pero en otoño van a hacer su entrada triunfal. Largos, más cortos, despuntados, rectos, abiertos o de cortina* funciona para todo tipo de cabello, ya sea lacio, rizado o quebrado. Da igual la versión y van a ser ideales para un cambio de look sin sacrificio de corte. Diferentes tipos de flequillos que se adaptarán al rostro, convirtiéndose en el principal aliado para enfatizar la mirada “No dudes en el uso y abuso del flequillo, bien sea de poner y quitar, o definitivo: dará personalidad a tu mirada”, comenta Saiz.

*Con información de Europa Press.