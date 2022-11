Estos son los factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama

Los factores de riesgo son características que incrementan la posibilidad de tener una enfermedad. Tener uno no significa que se vaya a tener cáncer de mama. También es importante saber que no tener un factor de riesgo no garantiza que no se pueda tener en un futuro.

Conocer las señales de alerta permite trabajar en ellos y así contribuir a mantener una buena salud. En el caso del cáncer de mama los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan cuáles son:

Factores de riesgo que no se pueden cambiar

La edad. Tener más de 50 años.

Tener mutaciones genéticas heredadas como en el BRCA1 y el BRCA2.

Haber tenido la primera menstruación antes de los 12 años y haber iniciado la menopausia después de los 55 años.

Tener mamas densas.

Antecedentes de algunas enfermedades relacionadas con las mamas que no son cancerosas como la hiperplasia atípica o el carcinoma lobulillar in situ.

Antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer e ovario.

Haber estado sometida a tratamientos con radioterapia en el pecho o las mamas antes de los 30 años.

Factores de riesgo que se pueden cambiar

No realizar actividad física. Es importante consultar a un doctor antes de empezar a ejercitarse.

Tener sobrepeso u obesidad después de la menopausia.

Tomar hormonas como estrógeno y progesterona. Algunos anticonceptivos orales también incrementan el riesgo de cáncer de mama.

Haber quedado embarazada por primera vez después de los 30 años. No haber amamantado o nunca tener un embarazo que llegue a término.

Consumir alcohol.

¿Cómo prevenir el cáncer de mama?

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes. En palabras de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los síntomas de este tipo de cáncer:

“Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea.

Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama.

Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos.

La inversión reciente del pezón

Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón (areola) o la piel de la mama

Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama, como la piel de una naranja”.

Para contribuir a la prevención de esta enfermedad, en primer lugar se debe trabajar de la mano de un médico profesional en los factores de riesgo que sí se pueden cambiar. Si es necesario, bajar de peso, moderar el consumo de bebidas alcohólicas y empezar a ejercitarse regularmente.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) explican que no es posible conocer con exactitud porqué una persona tiene cáncer. Sin embargo, existen algunos factores de riesgos para padecer la enfermedad, como lo es la exposición a productos químicos y otras sustancias y algunos hábitos.

Alcohol

Dieta

Edad

Gérmenes infecciosos

Hormonas

Inflamación crónica

Inmunosupresión

Luz solar

Obesidad

Radiación

Sustancias en el ambiente que causan cáncer

Algunos tipos de cáncer solo presentan síntomas cuando están avanzados. Por eso es importante realizar chequeos médicos periódicamente para detectar alguna anomalía o posible tumor a tiempo.

Los CDC también mencionan algunos consejos para mantenerse sano y disminuir el riesgo de volver a tener cáncer: