Estos son los grandes beneficios del limón para la presión arterial

La versatilidad y propiedades medicinales del limón lo convierten en uno de los frutos más reconocidos y apetecidos cuando de aliviar afecciones de salud se trata. Este se destaca por su alto contenido de vitamina C y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra.

Se trata de un producto que es fuente de compuestos vegetales llamados flavonoides, los cuales tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, es rico en fibras solubles que ayudan a disminuir el apetito y a regular el intestino, precisa el portal de salud Tua Saúde.

El sitio web Medical News Today asegura que los antioxidantes ayudan a proteger las células del cuerpo del daño causado por factores adversos como los radicales libres, compuestos que generan el estrés oxidativo de las células.

“Al reducir el daño celular, los antioxidantes también disminuyen el riesgo de muchas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer”, precisa la citada fuente.

El limón ayuda a controlar la presión arterial. - Foto: Getty Images / Rouzes

Controla la presión arterial

Una de las bondades que se le atribuyen al limón es que ayuda a controlar la presión arterial y evitar que se genere hipertensión. Una investigación publicada en Journal of Nutrition and Metabolism demostró que la ingesta de este fruto disminuye la presión arterial sistólica, especialmente si se combina con actividad física; por ejemplo, tomando agua de limón después de una caminata diaria.

Este efecto se produce gracias al aumento de las concentraciones de ácido cítrico en la sangre y la micción frecuente por estimulación del metabolismo. El instituto de investigaciones Mayo Clinic menciona que las propiedades diuréticas del limón eliminan el exceso de sodio del torrente sanguíneo y, por lo tanto, bajan la presión arterial.

En este sentido, Tua Saúde indica que este beneficio se debe, además, a que esta fruta contiene flavonoides que ejercen un efecto inhibitorio en la vasoconstricción de las arterias, relajando los vasos sanguíneos y mejorando así el flujo sanguíneo.

Adicionalmente, la vitamina C también se ha relacionado con una disminución de la presión de sangre sobre las paredes de las arterias.

Este fruto tiene propiedades que ayudan a mantener la sangre en buena condición. - Foto: Getty Images / photo by Thorsten Kraska

Bueno para la sangre

En esta misma línea, se dice que el limón es favorable para conservar la sangre en buena condición. El portal Nutrición y Farmacia de España asegura que esta fruta tiene efectos coagulantes, gracias a que con el calcio que ofrece al organismo, consigue mejorar la densidad de la sangre y mantenerla en los niveles adecuados.

De igual forma, como es fuente de hierro, ayuda a aumentar la cantidad de hemoglobina, facilitando que el oxígeno llegue a todo el cuerpo.

Un artículo publicado en el diario El Universal, de México, cita un estudio que se dio a conocer en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre y evitando que la presión se incremente.

Asimismo, el mencionado componente disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico. Ambos factores están ligados a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un beneficio más relacionado con la sangre es que gracias a sus antioxidantes, este fruto cítrico ayuda a purificarla.

El limón es uno de los múltiples alimentos con posibles beneficios para la circulación. - Foto: Getty Images / jenifoto

Más beneficios

Al ser fuente de vitamina C y flavonoides, este alimento contribuye en el fortalecimiento del sistema inmune y aumenta las defensas del organismo. También aporta en la prevención de enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias, como resfriados, gripas y bronquitis, según información del diario La Vanguardia, de España.

Otro de los beneficios que se le atribuyen es que estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. Para aprovechar esas bondades, la recomendación es tomar todas las mañanas, en ayunas, el zumo de un limón recién exprimido, junto con medio vaso de agua, y esperar una media hora para que haga su efecto antes de tomar otros alimentos.

También es beneficioso para los riñones ya que ayudaría en la prevención de cálculos. Según el medio digital Business Insider, se ha demostrado que para combatir este padecimiento es favorable el consumo de ácido cítrico, pues supone una protección eficaz frente a la formación de estas piedras, debido a que favorece el aumento de citrato en la orina.