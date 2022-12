Expertos revelan la mejor forma de cocinar papas para reducir el riesgo de diabetes

De acuerdo con un artículo de Tua Saúde, revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, la papa es un tubérculo, considerado un carbohidrato que le da un efecto de llenura al estómago.

Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes tienen la capacidad de disminuir el desarrollo de afecciones, como la presión arterial. Además, puede contribuir en la mejora del buen tránsito intestinal. Sin embargo, las papas fritas y el puré de papa en exceso son perjudiciales.

La papa se considera un aliado en la pérdida de peso, pero su consumo excesivo trae efectos contrarios, ya que como se mencionó anteriormente, es un carbohidrato que aporta calorías.

De acuerdo con los resultados de una investigación que recoge un artículo de la Universidad Edith Cowan (ECU) de Australia, liderado por la doctora Nicola Bondonno, y que contó con la participación de 54 mil voluntarios, los vegetales son los mejores aliados de la salud. A través de esta investigación, se estudió el comportamiento de vegetales tras su ingesta, determinando que al ser incluidos en una dieta balanceada reducían hasta en un 21 % el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

No obstante, también se ha relacionado el consumo de papas con este tipo de diabetes, por lo que el profesional Pratik Pokharel aseguró que su cocción no determina el desarrollo o no de esta enfermedad. Pero si se utilizan otros ingredientes como la mantequilla se incrementan la posibilidad de su aparición.

Foto referencia sobre papas. - Foto: Getty Images

“En estudios anteriores, las papas se han relacionado positivamente con la incidencia de diabetes, independientemente de cómo se preparen, pero descubrimos que eso no es cierto”, señaló Pokharel.

En conclusión, determinaron que las papas hervidas no elevan el factor de riesgo de niveles de glucosa en la sangre, sino que otros modos de preparación, sí.

“Cuando se toma en cuenta eso, las papas hervidas ya no están asociadas con la diabetes. Son solo papas fritas y puré de papas, este último probablemente porque generalmente se hace con mantequilla, crema y cosas por el estilo”, puntualiza.

Es entonces que los profesionales instan a consumir vegetales de hoja verde, porque son estos los que, según estudios, disminuyen las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Asimismo, aseguran que las papas hervidas son la mejor manera de prepararlas, ya que evitan cualquier complicación sobre la salud.

Foto referencia sobre diabetes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La gente habla de que los carbohidratos son malos, pero se trata más del tipo de carbohidratos que consumes; en comparación con algo como el arroz blanco, las papas hervidas son una buena calidad de carbohidratos”, añade.

“Pero solo tenga cuidado de cómo los prepara: no coma papas fritas ni puré con extras todo el tiempo”, dice.

Lo anterior lo corrobora la investigación publicada por la American Diabetes Association, titulada “El consumo de vegetales, pero no de papas, se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2 en la cohorte danesa de dieta, cáncer y salud”, presidida por Pokharel, donde destaca que el consumo de vegetales cuando es mayor que el de papas, reduce el riesgo del desarrollo de diabetes tipo 2.

Diabetes tipo 2

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la diabetes (tipo 2) es la más común alrededor del mundo que se desarrolla por factores como el sedentarismo y el sobrepeso. Aunque los más propensos a padecerla son los adultos y los menores de edad.

La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk (Fdnn), precisa que las personas con un diagnóstico de diabetes no deben eliminar la papas de su dieta, sino más bien tener un consumo moderado, acompañados de alimentos proteicos como la carne, el huevo o el pescado junto a verduras (de hoja verde). También prepararlas asadas evitando su consumo frito.

Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud sobre una ingesta eventual o regular de este almidón, ya que tiene muchos beneficios.