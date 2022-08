Gases estomacales: ¿cómo evitar la producción excesiva?

Los gases en el intestino delgado o colon típicamente son causados por la digestión o fermentación de alimentos no digeridos por bacterias que se encuentran en el intestino, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, explicó que los gases también pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten, que se encuentra en la mayoría de los granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta.

Asimismo, indicó en su portal web que otras fuentes de gases intestinales pueden ser:

Residuos de comida en el colon.

Un cambio en las bacterias del intestino delgado.

Mala absorción de los carbohidratos, que puede alterar el equilibrio de las bacterias útiles en el sistema digestivo.

Estreñimiento, ya que cuanto más tiempo permanezcan los residuos de comida en el colon, más tiempo tienen para fermentar.

Un trastorno digestivo, como la intolerancia a la lactosa o la fructosa o la enfermedad celíaca.

Sin embargo, las flatulencias no son un indicio de una enfermedad grave, pero es recomendable asistir al médico si la persona tiene gases y otros síntomas, como dolor estomacal o rectal, acidez gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, fiebre o pérdida de peso o si tiene heces fétidas y aceitosas o heces con sangre.

Sobre la misma línea, el portal Mundo Sano reveló que algunos expertos aseguran que aguantarse los gases puede ocasionar peritonitis, que según la biblioteca de Estados Unidos es una inflamación (irritación) del peritoneo y este es el tejido delgado que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayoría de los órganos abdominales.

Por su parte, el científico Karl Kruszelnicki investigó si los gases intestinales transmiten enfermedades y para hacerlo le pidió a un compañero que expulsara flatulencias en placas de Petri en dos oportunidades, una con ropa y otra sin ropa, según la revista El Universo.

Los resultados del experimento mostraron que las flatulencias que fueron expulsadas con ropa no arrojaron bacterias, mientras que las que se liberaron sin ropa sí arrojaron dos bacterias que pueden encontrarse en el intestino y en la piel. “Podemos concluir, por tanto, que los pedos pueden causar contaminación si su emisor está desnudo, pero no si está vestido”, señaló el científico, pero aclaró que las bacterias encontradas no eran peligrosas, por lo cual no ponen en riesgo la salud.

Por ello, la biblioteca indicó que los siguientes consejos pueden ayudar a prevenir los gases:

Masticar muy bien los alimentos.

No comer legumbres o repollo.

Evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir.

Comer menos alimentos grasos, pues la grasa retrasa la digestión y le da a la comida más tiempo para fermentar.

Evitar la lactosa.

No tomar refrescos carbonatados.

No masticar goma de mascar.

Comer más despacio.

Relajarse al comer.

Caminar durante 10 a 15 minutos después de comer.

Probar un remedio de venta libre. Algunos productos pueden ayudar a digerir los alimentos y muchas personas creen que estos productos funcionan.

La flatulencia puede hacer que la persona se sienta inflada, causar cólicos o retorcijones en el vientre. - Foto: Foto: Getty images.

Asimismo, existen algunas bebidas naturales que ayudan con la molestia como:

1. Hinojo. Esta planta ayuda a desinflamar el estómago y previene los gases.

2. Boldo. Esta planta tiene propiedades protectoras para el estómago.

3. Menta. Esta planta ayuda con la digestión de los alimentos y disminuye la formación de gases.

4. Anís. Esta planta tiene propiedades digestivas, ya que controla las flatulencias y la inflación estomacal.

5. Canela. Esta especia ayuda con la inflación estomacal, con la eliminación de gases y con la digestión.

6. Jengibre. Esta especia tiene propiedades curativas que ayudan con la digestión.

7. Manzanilla. Esta planta es la más conocida para aliviar las molestias estomacales.