Gel casero para eliminar estrías, cicatrices y manchas; así se prepara

El cuidado de la piel es de vital importancia para muchas personas, no solo por motivaciones estéticas, sino por razones de salud. Para ello, el uso de cremas, lociones, mascarillas y numerosos productos representa una dinámica bastante popular.

Entre las marcas en la piel más comunes figuran las estrías. De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, estas son causadas por un estirón rápido de la piel.

Las estrías aparecen como líneas paralelas de piel brillante delgada y roja que con el tiempo adquieren una apariencia blanquecina o de cicatriz. Con frecuencia, están asociadas con la expansión abdominal del embarazo y también pueden presentarse en los jóvenes de ambos sexos durante el período de crecimiento rápido de la pubertad, explica la fuente consultada.

Así mismo, las cicatrices son otros detalles con que algunas personas se sienten incómodas. El servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos las define como “un parche de piel permanente que crece sobre una herida”.

Las estrías son comunes después del embarazo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Se forma cuando el cuerpo se cura después de una cortadura, un raspón, una quemadura o una llaga. Las cicatrices también pueden resultar tras una cirugía donde se corte la piel, infecciones como la varicela o afecciones de la piel, como el acné. Las cicatrices suelen ser más gruesas, así como más rosadas, rojas o brillantes que el resto de la piel”, anota MedlinePlus.

Respecto al tamaño y apariencia de las cicatrices, varían en función de la profundidad de la herida, su localización, el tiempo de curación, la edad y la tendencia hereditaria a la cicatrización que presente el individuo.

En cuanto a las manchas en la piel, estas pueden desarrollarse a partir de un amplio listado de causas. Algunas de las más comunes corresponden a la exposición a los rayos del sol y elementos genéticos, por lo que rara vez constituyen una señal de alarma. Sin embargo, es conveniente acudir a un profesional de la salud para analizarla y definir un diagnóstico preciso.

El tamaño de las cicatrices depende de la lesión que hayan sufrido las capas de la piel. - Foto: Getty Images

Gel casero para el cuidado de la piel

La medicina alternativa ofrece numerosas opciones cuando del cuidado de la piel se trata. Las mascarillas y cremas con ingredientes naturales son bastante populares en este campo.

No obstante, hay que recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Dicho esto, antes de intentar cualquier tratamiento alternativo, lo mejor es consultar con un médico de confianza.

El portal Mejor con salud comparte el proceso para elaborar un gel casero a partir de aloe vera y aceite de coco, dos ingredientes comunes en este tipo de tratamientos cosméticos.

Se trata de un gel “rico en agua, ácidos grasos esenciales y aminoácidos”, que podría funcionar como tratamiento reparador para combatir afecciones comunes de la piel. De acuerdo con el citado portal, su uso está recomendado para tratar estrías, cicatrices acné, manchas, alergias, quemaduras, psoriasis y heridas superficiales.

Entre los beneficios del aloe vera destaca su contenido de vitamina A, vitamina B y vitamina C. Además, se le atribuyen cualidades para participar en el proceso de regeneración celular y prevenir el envejecimiento prematuro.

Por su parte, el aceite de coco es rico en ácidos grasos, proteínas y antioxidantes. A su vez, contribuye a hidratar la piel, favoreciendo la regeneración de tejidos. Dentro de sus beneficios también figura limpiar la superficie de la piel, removiendo los restos de sebo y células muertas que se acumulan en los poros, además de su efecto microbiano (útil para combatir el acné).

Al aloe vera se le atribuyen cualidades para participar en el proceso de regeneración celular. - Foto: Getty Images

Ingredientes

Seis cucharadas de aceite de coco extra virgen (90 g).

Seis cucharadas de gel de aloe vera (90 g).

Diez gotas de aceite esencial de lavanda.

Para la preparación se recomienda contar con un recipiente hondo, una cuchara de madera y una frasco de cristal con tapa.

Preparación

Agregar el aceite de coco en un recipiente hondo y mezclarlo con el gel de aloe vera usando la cuchara de madera.

Una vez se obtenga una mezcla homogénea, incorporar el aceite esencial de lavanda.

Mezclar nuevamente y llevar el gel resultante a un frasco de vidrio.

Almacenar el gel en el refrigerador para que se conserve por más tiempo.

Basta con tomar la cantidad necesaria de gel y aplicarla directamente sobre la piel. Mejor con salud sugiere usarlo después de la ducha o antes de ir a dormir.

Una vez aplicado el gel, este se debe esparcir haciendo masajes hasta que la piel lo absorba por completo.

Finalmente, se deja actuar durante una hora y, en caso de que queden excedentes, se pueden retirar con ayuda de un pañito húmedo.

En caso de desarrollar efectos secundarios o reacciones alérgicas, es imperativo suspender su uso y acudir a un médico.