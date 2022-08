Glucosa alta: el alimento que ayuda a reducir el azúcar en la sangre

La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la sangre. Es importante, pues es la principal fuerte de energía del cuerpo humano. Cuando hay niveles elevados o insuficientes de esta sustancia, pueden desarrollarse problemas de salud graves, como la diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en que el organismo convierte los alimentos en energía. “Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cuando una persona tiene diabetes, puede que no haya cantidad suficiente de insulina o que el cuerpo no la pueda utilizar correctamente. Esto permite que las células dejen de responder a la insulina y que haya niveles elevados de azúcar en la sangre. Si no se inicia un tratamiento oportuno, se puede sufrir pérdida de la visión y otras complicaciones de salud.

“Niveles bajos de glucosa en la sangre (hipoglucemia) son comunes en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que toman ciertos medicamentos para la diabetes. Algunas afecciones, como enfermedad del hígado, pueden causar niveles bajos de glucosa en la sangre en personas sin diabetes, pero esto es poco común. Sin tratamiento, niveles bajos de glucosa en la sangre demasiado severos pueden causar problemas de salud graves, incluyendo convulsiones y daño cerebral.”detalla Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal web especializado en salud Healthline las bayas son una gran opción para incluir en la alimentación saludable de una persona con diabetes. “Numerosos estudios han vinculado el consumo de bayas con un mejor control del azúcar en la sangre. Las bayas están cargadas de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, y son una excelente opción para las personas con problemas de manejo del azúcar en la sangre”, detalla el sitio web.

Cabe resaltar que para mantener niveles de glucosa en el rango normal es importante tener un estilo de vida saludable que contribuya a ello, pues ningún alimento tiene propiedades milagrosas. Asimismo, es fundamental seguir las recomendaciones y el tratamiento médico.

Healthline también menciona otros alimentos que pueden ayudar a disminuir los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo:

Frutas cítricas.

Aguacate.

Avena.

Semillas de chía.

Manzana.

Huevo.

Col rizada.

Semillas de lino.

Cuidado con algunos factores

Además del consumo de alimentos o productos, existen otros factores que pueden elevar el azúcar en las personas. Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay diferentes de las que pueden afectar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo: