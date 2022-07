Glucosa alta: el alimento que ayuda a regularla, así se puede preparar

Cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario, según explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Medlineplus menciona que tener niveles exagerados de azúcar en la sangre puede desencadenar otro tipo de enfermedades serias, ya que puede dañar otros órganos del cuerpo como: los ojos, los riñones y los nervios. “La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.

Esta patología es diagnosticada por medio de un examen de sangre, por lo general, la diabetes no tiene cura; sin embargo, una buena alimentación, la práctica de actividad física y el consumo de medicamentos prescritos por el médico tratante hacen que sea posible vivir con la enfermedad sin mayores complicaciones.

Remedio casero para disminuir los niveles de azúcar en la sangre

El portal de salud, belleza y cuidado personal Salud 180 brinda la receta de una sopa que regula los niveles de glucosa en la sangre; siempre y cuando se acompañe de una buena alimentación, de la práctica de actividad física y de las recomendaciones que haya brindado el médico tratante. Antes de ingerirla se recomienda contar con la aprobación del médico especialista.

Sopa de cebolla con champiñones (4 porciones)

Ingredientes:

500 g de cebolla blanca.

200 g de champiñones desinfectados.

1.5 litros de caldo de carne desgrasado.

1/2 cucharadita de mostaza.

1 pizca de sal.

Pimienta negra molida.

120 g de queso manchego light rallado.

1/3 taza de perejil finamente picado.

Preparación:

Todos los productos que lo requieren deben estar lavados y previamente desinfectados.

Luego, se debe proseguir a cortar las cebollas y los champiñones en rebanadas delgadas.

Posteriormente, se debe calentar el caldo a fuego alto y cuando empiece a hervir, agregar las cebollas.

La mezcla, se debe dejar cocinar por 5 minutos a fuego medio.

Luego añadir los champiñones y dejar que se cocinen 5 minutos más.

Añadir la mostaza y revolver a la vez que se agrega la sal y la pimienta para sazonar.

Dejarla hervir 5 minutos más.

Finalmente, servir y agregar el queso y adornar con perejil.

Beneficios de la cebolla para las personas que padecen de diabetes

Salud 180 menciona que el consumo de cebolla es ideal para las personas que padecen de diabetes tipo 2, ya que “contiene numerosos flavonoides, especialmente uno llamado quercetina que protege el corazón y las arterias, así como también controla los niveles de azúcar en la sangre y estabiliza los niveles de insulina”.

Este compuesto “también evita que el colesterol malo se oxide y se adhiera a las paredes de las arterías; además, impide la formación de coágulos sanguíneos”, generando que la sangre circule por el torrente sanguíneo de manera libre y sin complicaciones.